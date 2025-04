Rafael Guzmán, expresidente de Hocol, respondió por presuntas irregularidades en su patrimonio

Rafael Guzmán, expresidente de Hocol y actual vicepresidente Ejecutivo de Hidrocarburos de Ecopetrol, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre los señalamientos en su contra por parte de fuentes anónimas sobre irregularidades en el incremento de su patrimonio familiar de, al parecer, cerca de $20.000 millones.

Según la información, el funcionario tendría a su nombre y el de su familia varias casas, apartamentos, bodegas, fincas y lotes en distintas ciudades del país y el exterior, sin embargo, Guzmán desmintió la información, asegurando que son falsos los señalamientos.

“No he sido notificado de ninguna investigación por ningún órgano de control, incluso la UIAF aseguró que no lo ha hecho, en cuanto a los bienes quiero dejar claridad de donde vienen y cuáles sí son (…) Llevo 30 años trabajando en la industria del petróleo, tengo maestría y doctorado, una amplia experiencia también trabajando en el exterior”, aseguró.

En contexto: UIAF pide a expresidente de Hocol aclarar las cuentas de su millonaria fortuna

Asimismo, respondió sobre las propiedades de las que se le acusa, mencionando que “ni yo ni mi esposa tenemos locales en Cartagena, ni bodegas, ni casas en Tunja, ni apartamentos en España ni Italia, no tengo fincas en Boyacá ni en el Meta (…) Dicen que tengo una empresa en Inglaterra llamada Equion, la propietaria ha sido Ecopetrol, no yo, solo serví en su junta directiva porque así me nombraron”.

Además, confirmó que su esposa sí tiene fincas en Manzanares, pero por herencia de su suegro, quien fue arriero y tuvo 12 hijos.

¿Qué propiedades de las mencionadas sí tiene Rafael Guzmán?

Según explicó Guzmán, lo que sí tiene es un lote en Puerto Colombia, una casa y un apartamento en Cartagena.

“Esas propiedades la compré mucho antes de ingresar a Ecopetrol, cuando entré fue que compré mi mayor activo, que es el apartamento en Rosales, que es donde vivo con mi familia (…) Compré el 50% de una oficina en Bogotá y adicional a las propiedades, con mi esposa hicimos inversión en finca raíz en Estados Unidos y para eso mi esposa tiene una compañía que maneja en ese tema, administrando nuestras propiedades”, afirmó.

Por otro lado, se le consultó a Guzmán si mientras estuvo en Hocol vendió gas con precios por debajo del real, lo que le habría significado unas ganancias millonarias.

“El proceso de firma de contratos de Hocol viene desde la gerencia comercial, que muestra una estrategia a un comité que la aprueba, yo hice parte de este cuerpo de revisión (…) para los contratos que se están hablando en 2021, en este momento el precio promedio era 4.5 dólares por millón de VTU, una vez se aprueba la estrategia el grupo comercial es el que hace los acercamientos con los clientes, yo nunca estuve ahí, nunca me reuní con ningún cliente, no hay forma de tener una conexión mía con esos contratos”, aseguró.

También aprovechó para asegurar que no saldrá del cargo, pues no hay ninguna investigación en firme en su contra.

“Yo sigo trabajando, lo más importante ahora es mantener mi buen nombre”, agregó.

