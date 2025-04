Este es el audio que Laura Sarabia le entregó a la Fiscalía sobre Armando Benedetti

Fuentes judiciales entregaron a W Radio el audio de 40 segundos que la canciller Laura Sarabia le entregó a la Fiscalía General de la Nación, en una diligencia que se realizó en el pasado mes de febrero.

Según se conoció, Sarabia entregó el polémico audio ante la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Esta es la transcripción del audio:

“Laura, yo pensé llamarte el miércoles, jueves, pero yo me moví hoy duro en la Fiscalía y me dicen que me pueden nombrar de lo que sea, que no pasa absolutamente nada de nada. Ahora, (frase inaudible), con el número uno y con Jaimes y me dijeron que no pasa un culo, que me puedes nombrar de lo que tú quieras”, se escucha.

“Yo pensé llamarte, pero... y una más, yo estoy muy, pero muy bien ranqueado ahí y estoy buscando que la persona que tenga la ‘huevonada’ esa que salió el sábado sea una persona acá. Yo estoy muy, pero muy bien ranqueado allá para que sepas, para cualquier otra cosa que necesites tú o el Gobierno”.

¿Qué más se sabe de los audios que entregará Laura Sarabia?

Y es que en las últimas horas, desde Japón, y en su cuenta personal de X, la canciller Laura Sarabia anunció que pidió a la Fiscalía que la escuche para ampliar la investigación que se adelanta por los polémicos audios que fueron filtrados sobre conversaciones que sostuvo con el ahora ministro del Interior, Armando Benedetti.

“En mi última declaración a la Fiscalía entregué audios y conversaciones con Armando Benedetti, incluso audios que no han sido conocidos por la opinión pública”, escribió en X.

Por los audios, la Fiscalía inició una investigación y también el Consejo Nacional Electoral, pues en ellos, el entonces embajador ante Venezuela, le recalcó a la entonces jefe de gabinete del Gobierno que él había conseguido 15 mil millones para la campaña del presidente Petro y todos los votos de la Costa.

El ahora ministro del Interior ha negado que haya manejado plata en la campaña presidencial y en entrevista con La W, afirmó que lo que dijo en esa conversación fue “una rabieta”.

La Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ya había llamado a declarar a los dos funcionarios con el objetivo de avanzar en la investigación por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial del presidente.

Entre tanto, Sarabia ampliará su declaración ante la Fiscalía General de la Nación el 30 de abril.

Se espera según indicaron fuentes judiciales, que entregará más audios relacionados con el ministro del Interior, Armando Benedetti.