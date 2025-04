No me preocupan las confrontaciones: José Obdulio Gaviria por diferencias entre precandidatos del CD

Las tensiones entre los precandidatos del Centro Democrático estallaron esta semana por cuenta de una serie de eventos realizados por el senador Miguel Uribe, también precandidato presidencial. De hecho, tras un mitin en Antioquia, desde su campaña aseguraron que esa región ya había decidido, lo que despertó la molestia del resto de los aspirantes.

Al respecto, el exsenador e ideólogo del Centro Democracia, José Obdulio Gaviria, pasó por los micrófonos de La W y reconoció las divisiones internas, pero aseguró que lo más importante es que el partido conserve el liderazgo de la oposición y gane en 2026.

Ahora, explicó que ya circula un borrador de documento entre la bancada, excongresistas y la dirección nacional del partido con una propuesta para escoger al candidato único, pero no quiso ofrecer mayores detalles.

“Estamos elaborando un documento, ya está circulando. Allí hay una propuesta de reglamentación (...) No podríamos estar adelantando las fórmulas hasta cuando no sean aceptadas por la mayoría, ojalá por consenso, pero si no, por mayoría y obviamente por el presidente Uribe”, concluyó.

Sobre el evento, que habría exacerbado los ánimos dentro del partido, Gaviria dijo: “No me parece irresponsable que haya consignas, que haya frases efectivas, que haya avances de unos candidatos, estancamientos de otros, eso es lo natural de la política”.

Tampoco mostró alarma frente a las molestias expresadas entre los precandidatos: “En la política y en cualquier actividad humana cuando se trata de competencia, el triunfador es feliz, exultante, aplaudido (...) yo no me preocupo porque haya confrontaciones, enfrentamientos, e incluso ciertas situaciones de frustración. Eso es de la naturaleza de una competencia entre seres humanos”.

