No todo se resuelve con emergencia económica: sec. de Salud de Bogotá por alerta de fiebre amarilla

Bogotá

En los micrófonos de La W, el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, refutó las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, en las que aseguró que Bogotá no ha tomado medidas para prevenir la fiebre amarilla justo en momentos de alerta.

Además, sostuvo que no es necesario declarar una emergencia, ya que se cuenta con las vacunas y los equipos necesarios.

Bermont aseguró que Bogotá sí ha dispuesto equipos para atender esta situación y para la vacunación masiva. Además, indicó que, por el momento, se evalúa la prestación de equipos por parte del Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que el préstamo de este servicio conlleva incluso cargas laborales.

“Es totalmente falso que no haya equipos y es totalmente falso que de esos equipos dependa la vacunación en una ciudad. Bogotá sí tiene conformados unos equipos que financia directamente el Distrito y que mantiene permanentemente. Lo que el presidente se refiere es que, efectivamente, nosotros no hemos querido aceptar los equipos que ofrece el Ministerio de Salud porque los ofrece por dos o tres meses, y luego no hay recursos para continuar con esos equipos, por eso es la diferencia“, afirmó.

Asimismo, agregó que “nosotros le hemos dicho, si nos garantiza los equipos por un año continuo, como lo hace Bogotá, ahí sí nos sentamos a negociar equipos. Pero ese es el punto. Sin embargo, lo más importante es que nosotros no necesitamos de esos equipos para implementar la vacunación. La vacunación se implementa a través de un programa muchísimo más fuerte y sólido, que tiene más de doscientos puntos de vacunación. Es el Programa Ampliado de Inmunizaciones, donde, en una alianza público-privada, se mantiene permanentemente toda la oferta de vacunación en todo el territorio (...) En específico, con fiebre amarilla, aun sin ser endémicos, estamos con coberturas mayores al 90% en la ciudad y hemos intensificado precisamente todas nuestras acciones”, confirmó.

Por otra parte, Bermont aseguró que la posibilidad de una emergencia en Bogotá es casi imposible.

“La probabilidad de que haya un brote en una ciudad como Bogotá de forma directa es casi imposible. Todos los casos que han existido y que existen en Bogotá son importados. Es decir, las personas viajan a zonas endémicas y regresan con la enfermedad”, agregó.

