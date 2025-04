“Pedimos ayuda al Gobierno, la gente de La Mojana no es anfibia”: UNGRD en Sucre por inundaciones

Con el paso de los días, la emergencia en la subregión de La Mojana sucreña se agudiza aún más debido al aumento en los niveles del río Cauca. En diálogo con La W, la coordinadora de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo en Sucre, Paola Tous, describió la crisis en la zona y solicitó ayuda al Gobierno Nacional para hacerle frente a las nuevas inundaciones que se registran en municipios como Guaranda, Majagual, San Benito Abad y Sucre Sucre.

“Si bien tenemos el boquete ‘Caregato’, los niveles habían bajado un poco, por decir, estaban al tobillo; pero hoy están a media pierna, hay muchos adultos mayores que han tenido que salir. Teníamos zonas que estaban inundadas; pero no con este nivel y no había sido necesario tener que desalojarlos”, sostuvo la funcionaria.

Frente a las demoras por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para intervenir el boquete ‘Caregato’, a la altura del municipio San Jacinto del Cauca, Bolívar, la funcionaria manifestó que “la comunidad me dice que durante 10 años no se veía una creciente de ese tamaño, esa es la variable; pero de resto todo sigue igual. Hubo momentos en los que se podían adelantar las acciones, fue cuando lo solicitamos desde el departamento, el momento estuvo; pero problemas jurídicos y técnicos no permitieron llevar a cabo el cierre”.

Contexto en La W: Emergencia en La Mojana: aumento del río Cauca está inundando zonas altas de tres municipios

Según las labores de censo, la emergencia ha aumentado la cifra de damnificados; pues hay un reporte de 2.000 nuevas familias afectadas por inundaciones en la subregión de La Mojana sucreña.

En ese sentido, la funcionaria advirtió que “la gente vive en una zozobra, esto es una película de nunca acabar, es crónica de una muerte anunciada y hemos solicitado, hemos dicho y nosotros no tenemos la jurisdicción, si se hubiera tenido habríamos hecho algo más, hubiéramos invertido recursos; pero no podemos. Por eso, le pedimos al Gobierno Nacional que nos ayude porque la gente en La Mojana no es anfibia”.

Tras lo expuesto, las autoridades mantienen la alerta roja en los municipios de Caimito, Guaranda, Majagual, San Marcos, San Benito Abad y Sucre Sucre, en el caso del departamento de Sucre. Dicha alerta, se extiende al municipio de Ayapel, en Córdoba.

