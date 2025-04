Se frenaría ingreso de carros de EE.UU. a Colombia por regulación de MinTransporte: marcas afectadas

Pedro Nel Quijano, presidente de Aconauto (gremio de los concesionarios), se pronunció en La W sobre la carta que envió el Gobierno de EE. UU. al Ministerio de Comercio quejándose de las nuevas regulaciones que plantea Colombia en materia de automóviles, que entrarían a regir el 2 de mayo.

En la misiva, Estados Unidos alertó que esto puede detener la compra de autos fabricados en Estados Unidos.

“En Estados Unidos hay unas normas que son las federales de seguridad de vehículos motorizados y esas normas son las que avalan todos los vehículos que se producen en Estados Unidos y sus componentes. Entonces todo productor que hace vehículos en Estados Unidos tiene que someterse a cumplir esas normas, y Colombia ha aceptado esas normas por muchísimos años y ahora Colombia dice, no, para mí no es suficiente eso. Yo necesito que haya un certificador independiente que sea quien dé el aval de la seguridad, de todas las partes de seguridad como son los frenos, los vidrios, las llantas, en general”, explicó el líder gremial.

Eso se traduciría en un recargo adicional en los costos de producción para Estados Unidos solamente para exportarle a Colombia.

Frente a esta decisión, el más afectado sería Colombia. “Estados Unidos es el mayor receptor de nuestras exportaciones y no es el mayor exportador de vehículos a Colombia”, señaló Quijano, quien agregó que con estas nuevas normas se pone en peligro la exportación de más o menos 700 millones de dólares que es lo que exportaría Estados Unidos a Colombia.

Todo esto se traduce en que habrá una afectación en el país pues esta norma entraría a regir el 2 de mayo, pero los pedidos se hacen con hasta seis meses de anticipación.

“Ya hay muchos importadores de productos de Estados Unidos que han sellado, han cerrado sus compras de Estados Unidos por el temor de que esto entre”, señaló el presidente de la Asociación.

Finalmente, sentenció: “hay pedidos que tendrían que estar llegando en estos meses y que no van a llegar porque el peligro de que esto entre en efecto, pero el gran daño, por supuesto, es si esto entra en efecto y no lo modifican, porque no podrían exportar vehículos producidos en Estados Unidos hacia Colombia, y hacia Colombia llegan vehículos no solamente producidos por compañías americanas, también hay compañías de otros países que tienen plantas en Estados Unidos y que exportan a Colombia”.

¿Cuáles marcas de carros se verían afectadas con esta decisión?

Ford

Jeep

Chevrolet

Ampliar

Reviva la entrevista completa a continuación