Nunca perdimos contacto, siempre fue el tío que estaba con nosotros: sobrino del papa Francisco

Mauro Bergoglio, sobrino del papa Francisco, conversó con La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de la muerte del sumo pontífice este lunes, 21 de abril, una noticia que acaparó las portadas en todo el mundo.

“Me enteré cuando me levanté para ir a trabajar. Una noticia muy triste, no solo por ser familiar, sino para la Argentina”, expresó.

Mencionó que, a pesar de la distancia y de su importante cargo como líder de la Iglesia católica, el papa Francisco, hermano de su padre, siempre estuvo en contacto con su familia.

“Nunca perdimos el contacto. Cuando asumió el papado nos comunicábamos por correo electrónico, siempre estábamos en contacto”, mencionó.

Es por esto que aseguró que Francisco siempre fue el mismo con ellos: “el hecho de que él fuera papa fue un gran significado para la familia, pero fue el tío que estaba con nosotros”.

¿Cuál fue la última conversación de Mauro con el papa Francisco?

Contó que cuando el sumo pontífice salió de la internación por los problemas respiratorios, hablaron por última vez.

“Hace unos días, cuando salió de su internación le escribí para ver cómo estaba y me dijo que se sentía mejor, por eso esto es tan inesperado. A él le gusta hablar, estaba un poco exigido en cuando a la respiración”, comentó.

¿La familia irá al último adiós al papa Francisco?

“Lamentablemente no tuvimos la posibilidad (de visitarlo en vida), por lo menos mi familia. La verdad he hablado con varios contactos para ver si puedo conseguir para el pasaje porque no me alcanza para viajar y poder despedirlo”, concluyó.

