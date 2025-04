Al presidente Gustavo Petro no le han revocado la visa para entrar a Estados Unidos

Fuentes consultadas por W Radio aseguraron que la visa del presidente Gustavo Petro para viajar a Estados Unidos sigue vigente y no ha sido revocada por las autoridades estadounidenses, como insinuó el mandatario.

Es decir, por ahora, con fecha a 22 de abril de 2025, su visado sigue vigente.

La aclaración surge luego de que el mandatario colombiano insinuara públicamente que, al parecer, ya no podía ingresar a Estados Unidos, generando una ola de especulaciones políticas en medio de la actual tensión bilateral.

Durante un consejo de ministros transmitido en vivo el pasado lunes 21 de abril, Petro declaró:

“Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas”.

Este episodio se suma a una serie de roces recientes entre el Gobierno colombiano y altos funcionarios de la administración Trump.

Hace poco, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, cuestionó a Petro por supuestamente minimizar la amenaza del Tren de Aragua señalando que el presidente le había insinuado que los miembros de esa organización criminal simplemente necesitaban “más amor”. Dichos señalamientos fueron desmentidos por el Gobierno de Colombia.

