“Hay proyectos en el Senado que las recogen”: Efraín Cepeda sobre preguntas de la consulta popular

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, pasó por los micrófonos de La W tras la publicación de las preguntas que el Gobierno propone que sean las que compongan la consulta popular.

Inicialmente, el congresista aseguró que las preguntas no están mal, pero ya hay proyectos de ley en el Legislativo trabajando en esas iniciativas.

“Hay cinco proyectos de ley que están cursando en el Senado que recogen muchas de estas preguntas, vale la pena que los partidos nos reunamos y miremos como podemos incorporar más y nos ahorrarnos los 700 mil millones de pesos que le vale al país la consulta, ¿si el Gobierno no tiene dinero para la salud y los medicamentos, entonces de donde saldría?”, aseguró.

Asimismo, destacó que la reforma laboral se hundió en el Congreso porque no hubo consenso, más no porque no hubiera cosas buenas que rescatar.

“Nos vamos a reunir como bancada conservadora, será consultado por el partido, creo que en muchas cosas hemos estado de acuerdo (…) El congreso es una rama pública independiente, no es notario del ejecutivo, por eso se han hundido varias reformas, porque no ha habido concertación. El camino es el Congreso y podríamos ver cuáles incorporamos a los proyectos de ley ya existentes, nos ahorramos el dinero y la polarización que generará la consulta”, agregó.

Las respuestas de Efraín Cepeda a las preguntas de la consulta popular del Gobierno Petro

⁠¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde? SÍ. ⁠¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo? SÍ. ⁠¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? SÍ. ⁠¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes? Habría que estudiarla. ⁠¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? SÍ. ⁠¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral? Habría que estudiarla. ⁠¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social? SÍ. ⁠¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios? SÍ. ⁠¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales? Habría que estudiarla. ⁠¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? SÍ. ⁠¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? Habría que estudiarla. ⁠¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas? Habría que estudiarla.

Escuche la entrevista completa en La W:

