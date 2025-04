“Si no quedo candidato del Centro Democrático, seré el primer soldado del elegido”: Miguel Uribe

El senador y precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, habló este martes 22 de abril en La W y respondió por las polémicas en la colectividad, en donde cuatro de los precandidatos se han enfrentado con él por presuntas malas prácticas y “jugadas sucias” de cara a la elección de ese candidato.

“Hoy Colombia espera que el Centro Democrático tome una decisión y haya una regla sobre cómo se escogerá ese candidato. Ese es un proceso que está avanzando. Yo públicamente he dicho que me voy a acoger a la decisión que se tome el Centro Democrático, que es la regla, me voy a acoger a la decisión que se tome, independientemente del mecanismo o la fecha”, dijo el senador.

Sobre las tensiones internas, señaló que “Colombia necesita unidad y grandeza, no división y egos. Y por eso yo tomo la decisión de acogerme a cualquier decisión. Yo no voy a hacer nada para profundizar tensiones que además son naturales en procesos democráticos internos en los partidos”.

Y se refirió a sus contendores dentro del Centro Democrático, los senadores Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Andrés Guerra: “Yo respeto, aprecio, admiro a mis compañeros precandidatos y a toda la bancada del Centro Democrático. Creo que hemos hecho equipo enfrentando un gobierno dañino y así tiene que seguir siendo”.

Ahora, cuando se le preguntó si estaría dispuesto a una gran alianza de derecha con figuras como Germán Vargas Lleras y Vicky Dávila, respondió que sí.

“Hay que buscar unidad. Una vez se surta el proceso del Centro Democrático, hay que buscar cercanía con otras propuestas que representen la oposición y los mismos valores y principios que estamos defendiendo (...) No se trata de solo vencer a Gustavo Petro. Esa es una consecuencia natural de esta elección, pero se trata de elegir un buen presidente”, indicó.

Sobre la posibilidad de tener a Álvaro Uribe como fórmula vicepresidencial, dijo: “Sería un gran honor y una gran oportunidad para el país. En todo caso, eso será una decisión que él y su familia deben tomar, si está dispuesto a asumir esa responsabilidad”.

En cuanto a las tensiones internas del partido, por afirmaciones de su campaña de que “Antioquia ya decidió”, negó haberlo dicho: “Yo no he planteado nunca una campaña ni arrogante, ni soberbia (...) Lo que creo es que por encima de todos nosotros está la necesidad de que Colombia salga adelante”.

Y agregó: “Yo no dije que Antioquia ya decidió. (...) Alguien de mi equipo concretamente cogió eso y lo puso en el tuit y yo automáticamente lo borré. Duró más o menos cinco minutos puesto”.

Escuche esta entrevista completa en La W:

