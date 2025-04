Estados Unidos no ha cancelado la visa del presidente Gustavo Petro

Una fuente del gobierno de Estados Unidos me dijo en las últimas horas que al presidente Gustavo Petro no le han quitado la visa de ingreso a ese país, pero agegó esta frase “al menos no aún”.

Este es un problema hasta cierto punto autogenerado. Todo empezó hace menos de 48 horas cuando el primer mandatario, en medio del consejo de ministros y refiriéndose a un viaje del ministro de Hacienda, súbitamente afirmó:

“Aquí tenemos que prepararnos para cosas. Ministro de Hacienda que está aquí remplazando a Germán Ávila que está precisamente en Estados Unidos. Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa pero bueno ya vi al pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas”.

El tema no pasó desapercibido en Washington. La diplomacia estadounidense analizó cada una de las palabras del presidente. Aunque hace unas semanas hubo tensiones en las relaciones de los dos países, no había mayores alertas encendidas.

Los temidos aranceles de Estados Unidos fueron anunciados y le pusieron a Colombia un 10 por ciento. La misma tarifa de países aliados del gobierno Trump como El Salvador y Argentina, por ejemplo. Lo cual muestra que, al menos en esa materia, Colombia no resultó mal tratada.

La afirmación de Petro fue minuciosamente analizada. Incluso los diplomáticos discutieron que el mandatario al referirse a un personaje de Disney World no hubiera mencionado al más popular, Mickey Mouse, sino que hubiera escogido para el gracejo al pato Donald, que precisamente se llama Donald.

Este martes 22 de abril, antes del mediodía, en el tradicional encuentro del vocero del Departamento de Estado con los medios de comunicación, la periodista Claudia Uceda de la cadena Univisión le preguntó a la vocera Tammy Bruce, una antigua comentarista de Fox News, lo siguiente: “el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirma que ya no tiene visa para viajar a Estados Unidos. ¿Puede confirmar esa información y explicar la justificación, si él está en lo correcto o no?"

“Well, I can’t do that. Of course, we don’t speak about direct individual visa issues. We – visa records are confidential for everyone. But we are aware of the reports; we’re aware of what he said. What I can say is that our two countries have had opportunities to create a brighter future for our citizens through efforts aimed at targeting violent drug cartels that are now poisoning our citizens and destabilizing our region, creating economic opportunities that advance prosperity, and ending the regional crisis of illegal immigration. So that’s what I know about our two countries. His comments are not something that I’ll remark on”

A la pregunta de la periodista Uceda, la vocera del Departamento de Estado respondió: “Bueno, no puedo decir si él está en lo cierto o no. Por supuesto, no hablamos de asuntos de visas individuales. Los registros de visas son confidenciales. Pero conocemos los informes; conocemos lo que dijo”.

Hasta allí la vocera improvisó la respuesta pero lo que siguió aparentemente lo leyó de un papel que traía preparado, ustedes pueden ver el video de la conferencia de prensa en la página de la W: “Lo que puedo decir es que nuestros dos países han tenido la oportunidad de crear un futuro mejor para sus ciudadanos mediante esfuerzos dirigidos a combatir a los violentos cárteles de la droga que ahora están envenenando a nuestros ciudadanos y desestabilizando nuestra región, creando oportunidades económicas que impulsan la prosperidad y poniendo fin a la crisis regional de inmigración ilegal”.

En este punto levantó nuevamente los ojos del papel y terminó:“Eso es lo que sé sobre nuestros dos países. No haré comentarios sobre sus declaraciones”.

Todo indica que la vocera del Departamento de Estado se había preparado por si surgía la pregunta y se tomó el trabajo de escribir sobre la tradicional relación armónica de los dos países y recalcar las prioridades del gobierno de Estados Unidos: Detener los cárteles violentos del narcotráfico y detener el flujo de inmigrantes.

Le pedí insistentemente a una fuente gubernamental de Estados Unidos que me aclara si finalmente al presidente Gustavo Petro le habían quitado o no la visa.

La respuesta fue: “That decision has not been made, at least not yet”. “Esa decisión no ha sido tomada, al menos no aún”.

El presidente Gustavo Petro no tiene una visa de turista, propiamente dicha como jefe de Estado usa pasaporte diplomático y antes de serlo ingresaba con pasaporte italiano. Italia es parte del Programa de Exención de Visa, lo que permite a los ciudadanos italianos viajar a EE. UU. por turismo o negocios hasta por 90 días sin visa, siempre que obtengan una autorización previa a través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA).