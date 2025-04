“Hay gente con disputas internas que están dañando al Gobierno y al presidente”: Gustavo Bolívar

El excanciller de la República Álvaro Leyva publicó en la mañana de este miércoles, 23 de abril, una dura carta que envió al presidente Gustavo Petro y en la que tocó varios temas, entre ellos el conflicto entre Laura Sarabia y Armando Benedetti, desapariciones del mandatario en Francia y un problema de “drogadicción”.

Para hablar sobre el tema, Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social y una de las figuras más cercanas al presidente Petro, pasó por los micrófonos de La W.

En una parte de esta carta, el excanciller le recomienda al presidente Petro desvincular del Gobierno a quienes “se han aprovechado de él y continúan haciéndole terrible daño”.

Sobre esto, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, consideró en La W que sería un buen consejo para el mandatario.

“Yo creo que el consejo sí es bueno, porque es que hay gente que se ha vuelto muy tóxica, que tienen unas disputas allá internas ajenas al presidente, que están llevando al Gobierno a la distracción”, expresó.

Es importante destacar que, en el texto, Leyva menciona a Laura Sarabia, Armando Benedetti y Ricardo Roa como quienes estarían afectando al presidente Petro, incluso varias voces han dicho que el mandatario está “secuestrado” por ellos.

“Que el presidente no se sienta con capacidad de sacar a alguien, yo no lo creo. De hecho, se que Laura Sarabia no se quería ir del cargo, no quería ser canciller, de hecho, he escuchado que quisiera regresar, entonces él si tiene autoridad. El caso es que hay un nivel de complicidad entre ellos que vuelve más difícil la toma de decisiones, pero igualmente el presidente sí es capaz de hacer modificaciones”, comentó.

Bolívar también habló de que algunos factores que han fracturado al Gobierno han sido los funcionarios alejados del progresismo que han llegado a hacer parte del proyecto.

Escuche la entrevista completa en La W:

