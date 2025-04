La dura carta de Álvaro Leyva a Petro: habla de Benedetti, Sarabia, drogadicción y el Gobierno

El excanciller de la República Álvaro Leyva publicó en la mañana de este miércoles, 23 de abril, una dura carta que envió al presidente Gustavo Petro y en la que tocó varios temas, entre ellos el conflicto entre Laura Sarabia y Armando Benedetti, desapariciones del mandatario en Francia y un problema de “drogadicción”.

Precisamente, uno de los puntos más polémicos que planteó Leyva en su texto es la es la vez en la que supuestamente el presidente Petro se “desapareció” en París, algo que al exministro le produce “desazón y desconcierto”.

“La ocasión en que usted se desapareció dos días en París durante una visita oficial. Como si inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero. Momentos embarazosos para mi como persona y como su canciller. Y mucho más cuando supe dónde había estado”, indicó.

“Por esa época ya tenía conocimiento de episodios suyos de similar comportamiento”, agregó.

Asimismo, habló de un supuesto “problema de drogas” del mandatario de los colombianos.

“Fue en París donde pude confirmar que usted tenía problema de la drogadicción. ¿Pero qué podría yo hacer? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente”, sostuvo.

De otro lado, se refiere a la hoy canciller, Laura Sarabia, quien, según él, era dueña del tiempo del presidente y de “algunos quehaceres suyos”.

“Asumí la Cancillería con ánimo desprevenido, con deseos sí de lucirme buscando que usted alcanzara a ser un líder continental y una esperanza mundial. Pero me sorprendió desde un comienzo que no nos pudiéramos sentar en ningún momento para trazar la política exterior del Estado. Cuando iba a buscarlo, la señora Sarabia, conocida de autos, me hacía esperar por horas con la excusa de que usted eventualmente me recibiría. Tantas veces ocurrió lo mismo que finalmente comprendí que ella era la dueña de su tiempo, de algunos quehaceres suyos y que, además, le satisfacía algunas necesidades personales”.

Manifestó también que desde ese entonces se dio cuenta que Petro no hablaba “recurrentemente” con sus ministros, “casi nunca”, y que el círculo de confianza del líder de la Colombia Humana era reducido.

De la misma manera, arremetió contra Petro por sus “desapariciones, llegadas tarde, inaceptables incumplimientos, viajes carentes de sentido, frases incoherentes, cuestionadas compañías, según algunos, y otros descuidos suyos”.

Esta es la carta de Álvaro Leyva al presidente Petro

Ciudadanas, ciudadanos



Me permito darles a conocer la carta que hice llegar ayer 22 de abril del año en curso, al señor Presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Incluyo el sello comprobante de recibo en la Presidencia, hora 1:52 p.m. pic.twitter.com/5xm7QHwuKy — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) April 23, 2025

