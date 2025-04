Las dos preguntas que no le gustan a Gustavo Bolívar de la consulta popular

Este 22 de abril, el Gobierno Nacional dio a conocer las doce preguntas que serán incluidas en la consulta popular que el presidente Gustavo Petro radicará el próximo 1 de mayo ante el Senado para lograr la aprobación de las reformas sociales impulsadas por su administración y que se encuentran estancadas en el Congreso.

El director de prosperidad Social, Gustavo Bolívar, en diálogo con La W se refirió a estas preguntas, revelando que hay dos que “no lo convencen”.

“Hay un par de preguntas que no me convencen, creo que son muchas, debieron de ser máximo ocho, sin embargo, trataron de incluir gran parte de la reforma laboral. Creo que el pueblo sí se va a movilizar, ¿quién no va a estar de acuerdo con esas preguntas? El tema es llegar a los 14 millones de votos”, aseguró.

Además, mencionó que este proyecto demuestra la alternativa que debe tomar el Gobierno por “la prepotencia de 7 u 8 senadores”.

“Dicen -es que aquí no pasan los proyectos de Petro-, y ni siquiera los leen ni los debaten. Así pasó con la ley de financiamiento, si ellos hubieran debatido y se va a la votación y se perdió, pues se perdió, pero su prepotencia es lo que desemboca en la consulta popular. Hay una ruptura de la democracia representativa, el pueblo entiende que esta gente está defendiendo otros intereses distintos a los de ellos”, dijo.

¿Qué preguntas de la consulta no le gustaron a Gustavo Bolívar?

Primera pregunta: ⁠¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde?

“A veces se montan dos o tres turnos en las fábricas. Habrá gente que pueda tener un turno de 10 de la mañana a 6 de la tarde y se lo cambien al otro mes. Me parece que hay que ser más flexible, en esta se habla implícitamente de las horas extra, debió haberse hecho una pregunta directa, si está de acuerdo en que después de las 7 de la noche se pague en horas extras a los trabajadores”, dijo.

Novena pregunta: ⁠¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?

“Es una pregunta bastante difícil de digerir para la gente, pediría al ministro de Trabajo que fueran un poco más claros”, cerró.

Lista completa de preguntas de la consulta popular del Gobierno

⁠¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde? ⁠¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo? ⁠¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? ⁠¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes? ⁠¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? ⁠¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral? ⁠¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social? ⁠¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios? ⁠¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales? ⁠¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? ⁠¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? ⁠¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause “Es un acto de deslealtad”: Gustavo Bolívar sobre dura carta de Álvaro Leyva al presidente Petro 28:42 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí