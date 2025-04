Renovación de San Victorino, en la mira del Concejo de Bogotá: habría solo un oferente

La Alcaldía de Bogotá tiene en marcha una propuesta para renovar el centro de la ciudad y convertirlo en una zona más atractiva. Por eso, una de las iniciativas es recuperar edificios antiguos para revitalizarlos y convertirlos en lugares de trabajo o vivienda.

Es así como, por novena vez desde 2007, el pasado 15 de noviembre se publicaron en SECOP los pliegos para que decenas de oferentes participen en el proceso de renovación del Centro Internacional de Comercio Mayorista San Victorino.

Según la información, el inversionista seleccionado a través del proceso licitatorio en curso recibirá la cesión de los derechos fiduciarios del terreno, actualmente propiedad de Renobo, por un valor de 354.000 millones de pesos.

El proyecto contempla la construcción de un centro comercial de aproximadamente 92.000 m², además de la intervención y mejoramiento del espacio público en su entorno, conforme a la normativa urbana vigente.

Sin embargo, ante este nuevo proceso de licitación han surgido varias preguntas desde el Concejo de Bogotá. Especialmente, el concejal Daniel Briceño, del Centro Democrático, cuestionó que solo haya un oferente en un proyecto tan ambicioso, cuyas garantías de músculo financiero están en entredicho.

“A nosotros nos comienzan a surgir varias dudas porque, en primer lugar, si estamos hablando del lote más importante a nivel comercial de Bogotá, esto debería tener un despliegue importantísimo, que no ha tenido hasta el momento. En segundo lugar, quien está presentado hoy y quien está en medio del proceso de contratación a través de Renobo es un único oferente que, además, tiene hoy arrendados los dos lotes por parte de la empresa Renobo.

Pero la advertencia que estamos haciendo, y la pregunta que le hacemos a Renobo es: ¿cuál es la razón por la cual las constructoras más importantes del país no se han querido presentar a este lote o a un proyecto comercial de unos 92.000 metros cuadrados? Esto es como si habláramos de un Unicentro y nadie importante o de relevancia se quisiera presentar.

Y la segunda advertencia que hacemos es que la garantía que dio este oferente es un lote, un lote en Cartagena que está avaluado, según ellos, en 435 mil millones de pesos, pero que el año pasado pagó un predial sobre 14 mil millones de pesos en Cartagena. (…) No tenemos más lotes de esta magnitud, de esta importancia y de esta ubicación en Bogotá, y esto no se puede hacer de la forma tan improvisada como se está haciendo en estos momentos en la ciudad”, dijo Briceño en los micrófonos de La W.

Ante esto, el gerente general de Renobo, Carlos Felipe Reyes, respondió en La W, asegurando que todas las garantías están listas para este proyecto.

“El 15 de noviembre lanzamos el proceso y efectivamente nos llegó un único proponente, que es una empresa denominada Savicom, con la constructora Coninsa para el desarrollo del proceso. Hemos revisado la propuesta desde todos los ángulos. Hace unas semanas les pedimos a las proponentes subsanaciones frente al informe preliminar que emitimos sobre la propuesta recibida, y también les pedimos ampliaciones de información, precisamente como lo dice el concejal, sobre el origen de esos fondos. Esa información la vamos a recibir el 25 de abril, es decir, este viernes, y nos tomaremos un par de semanas, todo el tiempo necesario, para hacer una evaluación integral”, dijo el gerente.

Por su parte, Briceño insistió en que este proyecto debe desarrollarse con total transparencia, y que también es necesario que se incluyan soluciones para los vendedores informales del centro de Bogotá.

“Hay que decirlo: de ninguna manera este proyecto soluciona los problemas de vendedores informales en San Victorino. Si bien le cumple a los del Pacto Santa Fe de 2007, ignora absolutamente el gran problema que tiene San Victorino en este momento, que es la presencia de más de 5.000 vendedores informales. Es decir, las dos manzanas que se van a desarrollar, que van a tener únicamente 800 metros, 400 metros cuadrados en el primer piso y en el segundo piso para vendedores informales, no van a solucionar el problema”, agregó Briceño.

Por último, Reyes enfatizó en que las garantías para ese proceso están dadas.

“Aquí, esto es Savicom, que es el financiador del proyecto, junto con Coninsa, que es una de las constructoras más grandes del país en centros comerciales. Nosotros exigimos más de 100.000 metros de experiencia en construcción de centros comerciales, experiencia que fue certificada por Coninsa. Por el lado del financiador, además de esta disponibilidad de recursos, pedimos toda una serie de requisitos de condiciones financieras mínimas habilitantes, en términos de patrimonio, capital mínimo, etc., que son las que estamos evaluando en este momento”, dijo.

Y agregó, “la situación del lote, por la no propiedad del lote, no necesariamente invalida la acreditación. Lo que ellos nos entregaron fue una garantía en una fiduciaria, Fiduciaria Central, donde esta se compromete a que, en caso de que no se realice el pago relacionado, se puede usar esta garantía de 81 mil millones de pesos asociada al lote. Esa es una garantía que no emiten los propietarios de ese predio, sino que emite Fiduciaria Central, que está supervisada por la Superintendencia Financiera y que nos genera a nosotros una garantía en caso de incumplimiento. Pero yo les digo una condición adicional”, concluyó Reyes en La W.

