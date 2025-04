Buscan excusas para silenciarme: Miguel Martínez, concejal de Santa Marta, denuncia abuso policial

Miguel Martínez, concejal de Santa Marta, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de su expulsión del recinto en medio de una sesión, un hecho que quedó grabado en video y en el que se ve que es llevado sacado por miembros de la Policía.

“Soy víctima de un abuso policial, es la tercera vez que me expulsan del recinto y no hay ninguna norma que faculte a la Policía para agredirme. Pedro Gómez (presidente del Concejo de Santa Marta) no es un juez y yo no he cometido un delito”, afirmó.

Manifestó que la presunta agresión se deriva de su oposición al nombramiento del presidente del Concejo por sus “vínculos con el narcotráfico”.

“Buscan excusas para silenciarme, yo estaba haciendo una protesta pacífica y tengo la facultad constitucional para hacer control político”, afirmó.

Así las cosas, señaló que nada justifica la agresión de la Policía, pues reiteró que no estaba cometiendo algún delito.

“No hay orden para que me arresten dentro del recinto en plena sesión. Ellos quieren aplicar un reglamento a su acomodo”, sostuvo.

Ante estos hechos, el concejal Martínez formuló noticia criminal por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto.