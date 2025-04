“Desde que me levanto hasta que me acuesto soy Farmasi”: Marcela Tobón, embajadora de la marca

Marcela Tobon, embajadora de Farmasi en Colombia y creadora de contenido, conversó con La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de su trabajo con la marca de belleza.

“Esto (los productos) es magia de un doctor turco que era especializado en dermatología y lo que hizo fue estudiar los medicamentos para buscar la forma en que nos sirvieran a todos a través de la nutricosmética”, indicó.

Aclaró que Farmasi no solo es cosmética o nutrición, sino también cuidado de la piel.

Actualmente creo contenido para Farmsi, pero estoy a pocos puntos de llegar a ser directora de la marca.

“Los puntos se consiguen entrando gente a mi equipo que también quiera hacer negocio o consumirlo. Desde que me levanto hasta que me acuerdo soy Farmasi: enseño cómo tomo mis vitaminas, cómo me aplico mis cremas, muestro los productos de cara a mi piel”, sostuvo.

No obstante, aclaró que cualquier persona puede ser creadora de contenido de Farmasi.