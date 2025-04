Las razones de la Contraloría para archivar millonario hallazgo sobre Muelle 13 de Buenaventura

El contralor delegado para la responsabilidad fiscal, Hernán Jojoa, explicó en W Radio las razones que llevaron a la Contraloría a archivar un hallazgo por $ 3.000 millones, señalando que no hubo detrimento en las suspensiones de la operación del muelle 13 de Buenaventura a cargo del Grupo Portuario.

El funcionario explicó que la Contraloría Delegada de Defensa hizo cuatro hallazgos de presuntas irregularidades a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, que tiene a cargo la vigilancia del muelle, y los remitió a otras áreas para una investigación más profunda.

Actualmente por uno de estos, de presuntas irregularidades en temas de infraestructura, se abrió una indagación preliminar en la delegada del sector Defensa.

“El único que se ha archivado es el primero, el de las suspensiones, del contrato de 050 de 1997”, señaló el Contralor.

Los otros fueron remitidos a otras entidades: la Procuraduría y el ANLA.

Entre tanto, recordemos que en la decisión de archivo señalan que no hubo detrimento pues las suspensiones de la operación del puerto están debidamente acreditadas por causas de paros camioneros, reflotamiento de artefacto hundido, cierre de la vía y cortes de electricidad.

“La razón por la cual se archiva es porque ellos tienen una cláusula en la cual se autorizan las suspensiones, entre otras causales, por fuerza mayor y caso fortuito”, afirmó Jojoa.

No obstante, enfatizó en que “para la para la delegada del sector defensa, simplemente ellos dicen: nosotros creemos que ellos no están cumpliendo con la fuerza mayor (...) pero la Contraloría no tiene esa facultad para dirimir la interpretación del contrato, eso lo tiene que hacer un juez”.

El funcionario explicó que el trámite natural es que la auditoría la haga una delegatura y esta remita los hallazgos, que podrían llegar a la Unidad de Responsabilidad Fiscal, que sería una segunda instancia, para determinar si se debe o no abrir un proceso fiscal.

