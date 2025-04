Padres denuncian que sus hijos habrían sido acosados por un profesor en colegio de Bogotá

Bogotá

Varios papás que tenían a sus hijos en el Colegio Gimnasio Israel, ubicado en el barrio Madelena de Bogotá contactaron a W Radio para denunciar que, a principios de abril, se dieron cuenta que sus niños al parecer estaban siendo acosados sexualmente por un profesor de la institución.

Se trata de Sebastián Sánchez Castro, quien dictaba las clases de ética, sistemas y educación cristiana. Hasta el momento, hay más de 20 niños afectados entre los 8 y 12 años.

David*, padre de un niño de 12 años, contó detalles de la denuncia en los micrófonos de W Radio:

“El día 6 de abril de este año, nos llega un comunicado del colegio en donde nos informaban que los niños no iban a tener clase por un tema legal, eso se nos hizo muy extraño. Sin embargo, hablando con otros papás, nos dicen que en las noticias estaba saliendo que un profesor del colegio había tocado a un niño. Nosotros le preguntamos a nuestro hijo si era real y él nos confirmó que, desde el año pasado, estaba haciendo esto, incluyéndolo a él”.

Según dicen los padres, el profesor tenía como excusa revisar los cuadernos de los estudiantes para acercarse y tocarlos de manera inapropiada.

El padre de familia contó que el docente tocaba abusivamente a sus alumnos, pues “ponía su mano en el pupitre y con su otra mano los tocaba o les ponía la mano en el pecho y bajaba a tocar sus partes íntimas”.

“Si los niños corrían o se sentían incómodos, él les apretaba sus partes nobles. El colegio hace su protocolo de código blanco, los niños duran hospitalizados de 2 a 5 días. Queremos que se castigue la vulneración de derechos de nuestros niños”, dijo.

Después de indagar y preguntar, los padres de familia se dieron cuenta que Sebastián Sánchez Castro, no era profesor.

Marcela, madre de un niño de 11 años, relató: “Ni siquiera le podemos decir ‘profesor’ porque él no estaba certificado como docente, tenía un curso o algo similar a un técnico y la institución lo contrató si era apto. A este profesor le terminan el contrato, pero como no se cogió en flagrancia, no se ha podido emitir orden de captura. Ahora todo queda en manos de la Fiscalía”.

En el pasado, el Colegio Gimnasio Israel ya había tenido un caso similar. En el año 2023, un profesor fue capturado porque incitaba a los niños a consumir drogas, específicamente ‘tusi’. Sin embargo, quedó en libertad por vencimiento de términos.

¿Qué dice el colegio?

W Radio, trató de comunicarse con el Colegio Gimnasio Israel y, aunque se comprometieron a responder a las 3 pm del 23 de abril, la respuesta nunca llegó.

Sin embargo, la Secretaría de Educación le dijo a esta emisora que “a través de la Oficina para la Convivencia Escolar, activó la respectiva ruta de atención y brindó acompañamiento a la institución articulando con el sector salud, el ICBF, la Fiscalía General de la Nación y la Personería Distrital. Así mismo, se está gestionando informe formal para que desde la Dirección de Inspección y Vigilancia se inicie el proceso administrativo sancionatorio en articulación con la Dirección local”.

Escuche esta entrevista en La W:

Play/Pause Padres denuncian que sus hijos habrían sido acosados por un profesor en colegio de Bogotá 11:59 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: