Al Oído | Línea de la bajeza en el debate público: encabezada por Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro es un periódico de ayer.

Se perdió el estadista, el que en la posesión hablaba de ser el presidente de todos y que tenía como bandera buscar la paz de Colombia, es el que llama “vampiros” a los médicos que no lo apoyan, “esclavistas” a los empresarios, “muñecas de la mafia” a periodistas mujeres.

Ahora, en esa misionalidad que decía tener de unir al país, resulta que nos regala la perla de llamar “HP” al senador Efraín Cepeda, el presidente del Congreso de la República.

Curiosamente, aunque lo de “HP” es vulgar, es lo menor de todo lo que dijo. Por cierto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, sí se ríe, mientras que la cara del director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Gustavo Bolívar, créanme que no es de risa sino de profunda sorpresa.

Tal vez se dan cuenta en silencio de lo que todos comentan en los pasillos y al excanciller Álvaro Leyva, en discursos como el de ayer, parece que buscarán darle más y más la razón: algunos se preguntan por qué el excanciller no ha vuelto a decir nada, tal vez porque sabe que lo que dije será respondido con acciones cada día.

No puede ser paisaje ver al presidente descompuesto dando discursos públicos con funcionarios de su gabinete que están cerca y que parece que a ninguno le importa el mandatario porque, de importarles, no permitirían que saliera de cualquier forma.

De ese discurso tal vez lo que más angustia y a lo que debemos hacer eco es al momento en que expresó lo siguiente: “El día en que vuelva a la Presidencia de la República será porque el pueblo ha hecho una revolución”. ¿Qué será lo que quiso decir? Ya ni siquiera esconde los mensajes, ¿acaso mientras ambientan la consulta popular empezarán a buscar golpes revolucionarios que le permitan quedarse en el poder?

Muchos dirán: ‘pensarlo es exagerado’, como todo lo que decían que se ha visto desde campaña y que a tantos los tiene saltando del barco. Esta escena ya se vio antes y muy cerca: revisen la historia de Venezuela.

Nuestro país lleva más de 40 años atrapado en los mismos problemas, solo que ahora vemos la decadencia del debate público. Entre más bajo, mejor, ¿y cómo no? Distraen de la pésima ejecución en programas, de la curia de salud, educación y energía, de ver cómo a la paz no le han cumplido, para que no tengamos la mirada en los escándalos protagonizados por los funcionarios de más alto rango.

Algunos, desde su fanatismo o porque les toca o ganan de ahí, deben salir penosamente a defender que entre las ramas del Estado se falten al respeto. Incluso quieren hacerlo ver normal y aplauden que estén haciendo instalación de comités de la consulta popular cuando el Gobierno no puede hacer campaña hasta que el Senado lo apruebe.

Están ensillando las bestias antes de tiempo, los funcionarios empezarán a concentrarse en campaña y los congresistas, que tanto nos cuestan, también.

Arrancó campaña, nunca gobernaron y nos llevaron a normalizar todo y a que cada día el espectáculo sea tan fuerte que todo se vuelva conversación de un día y ya. Lo grave pasa a ser un periódico de ayer.

