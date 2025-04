Las claves de un ‘Liderazgo auténtico’ más allá del poder, según el general (r) Óscar Naranjo

El ex vicepresidente y general (r) Óscar Naranjo se ha destacado como un referente de integridad, estrategia y servicio, motivo que lo llevó a publicar su nuevo libro ‘Liderazgo auténtico’, donde comparte otra faceta suya: la del pensador y experto en liderazgo.

Naranjo pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre este nuevo lanzamiento, dando algunas claves de liderazgo que necesitaría el país.

“Me he ido apasionando por escribir, hoy la demanda más grande del mundo es que aparezcan libros que creen confianza en el futuro, la desesperanza de la ciudadanía es cada vez más grande (…) Si hay algo que hace falta hoy es un liderazgo que se construya de manera horizontal, de respeto y con humildad, el libro se esfuerza en esas formulas y da una mirada a los ciudadanos para aliviar el sufrimiento y el dolor”, afirmó.

Asimismo, destacó los diferentes tipos de liderazgo que hay en Colombia, como el de los jóvenes, un liderazgo rebelde.

“De alguna manera acaba siendo estigmatizado como vandálico, pero pienso que es genuino, que trabaja con valentía para modificar el estatus quo”, dijo.

¿La paz en Colombia fracasaría por falta de liderazgo?

El general (r) Naranjo se refirió también a la paz total del Gobierno Petro, destacando que su enfoque debió ser más amplio, incluyendo a actores armados más allá de las Farc y el ELN, que sin tener origen político están haciendo política.

“Yo me resisto a pensar que en temas de paz estemos en fracaso, lejos de situarnos en esa orilla de que la guerra y la muerte son las únicas opciones, creo que hay que mantener viva la llama de una paz que procure que haya tranquilidad en Colombia (…) Creció la idea de que los buenos lideres tienen una tribuna donde retan, desafían, provocan, pasan los límites, creo que hay una dosis de narrativa equivocada basada en la confrontación”, aseguró el general.

Destacó también que estas actitudes de los líderes han llevado a Colombia a un panorama en blanco y negro.

“Con la llamada polarización, el centro del debate no está fundado en la necesidad creciente de generar consensos y acaba radicalizando a los ciudadanos, dejo de ser una polarización política y se convirtió en una fractura social. Pensar que generando odio de clases y división se podrá crear esperanza en un país me parece una gran equivocación”, dijo.

¿El general (r) Óscar Naranjo podría lanzarse a la Presidencia?

Por otro lado, el general (r) Óscar Naranjo se refirió a la posibilidad de lanzarse a la Presidencia.

“Llevo meses recibiendo invitaciones, sugerencias y presiones para que yo cambie de opinión. Entiendo que uno no puede ser solo un espectador de un desastre electoral, pero muy a pesar de ese planteamiento que me lleva a sentir culpable, yo todavía mantengo mi posición de que no soy un ser electoral, no me he preparado para lidiar con el ajetreo de una campaña política. Con honestidad digo que me gustaría liderar le país y crear un clima distinto, pero no me siento habilitado para enfrentarlo, participar seria una contradicción, cierro la puerta a esa posibilidad”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W:

