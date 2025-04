Paz total de Petro aumentó en 60% al Clan del Golfo en Antioquia: gobernador por ataques a Policía

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, habló en exclusiva en La W sobre los recientes ataques por parte del Clan del Golfo y diferentes grupos armados en las distintas subregiones del departamento, enfatizando en que la paz total del presidente Gustavo Petro ha permitido el incremento de actores armados como el Clan del Golfo hasta en un 60% y de disidencias de las Farc en un 70%.

De la misma manera, el mandatario departamental declaró que los actos de violencia en contra de uniformados del Ejército y la Policía se dan tras ser abatido José Miguel Demoya, alias ‘Chirimoya’, uno de los cabecillas más importantes de la estructura Arístides Meza Páez del Clan del Golfo con gran influencia en los departamentos de Antioquia, Sucre, Córdoba, Santander, Bolívar y Atlántico.

Rendón manifestó que desde el 15 de abril a la fecha se han presentado más de 22 unidades lesionadas y heridas con gravedad, además de tres uniformados de la Policía que han fallecido.

Al ser preguntado por el decreto 0448 del 18 de abril de 2025 firmado por el presidente Petro, el cual se trata de la suspensión de acciones militares y policiales contra la estructura criminal del Clan del Golfo, el gobernador explicó que esta disposición presidencial ha sido una sombrilla de impunidad contra las disidencias de las Farc, puesto que, al tener a todos los cabecillas del Clan del Golfo (sobre todo los de la cúpula) con orden de captura levantadas, ha provocado muchísimas dificultades.

También relató que esta situación en Antioquia ha generado un crecimiento del 70% de disidencias de las Farc y un 60% del Clan del Golfo, provocando temor en la población, teniendo en cuenta que todos los actores armados ilegales están detrás de las rentas ilícitas del narcotráfico.

Incluso, mencionó el mandatario departamental, que el Clan del Golfo se ha apoderado de estas ganancias en gran parte del suroeste antioqueño, provocando a su paso diversos asesinatos.

Con lo anterior, el gobernador Rendón recalcó que las decisiones presidenciales han dado total libertad para ejecutar estas acciones a los grupos criminales que “los tiene ricos y estrenando armamento bajo esa sombrilla de impunidad que implica la paz total, la cual le pone las manos atadas a la fuerza pública”.

“El Gobierno Nacional a veces, me parece a mí, no sé si rayando la ingenuidad o no sé si pensando que está tratando con gente que tiene un ideal político desde la rebeldía o la contrainsurgencia, se embarca en unas negociaciones con ellos o les genera alguna expectativa, y ellos en el ánimo de maximizar una posición negociadora, lo que hace es reclutar gente”, aseguró Andrés Julián Rendón, refiriéndose también a la situación en el Chocó, recitando que allí sucede lo mismo, solo que esas acciones son perpetradas por el ELN.

Concluyó el mandatario de los antioqueños agregando que el único propósito de lo anterior es un proyecto económico con el objetivo de enriquecimiento, dejando a su paso muerte y terror.

Escuche la entrevista completa en La W:

