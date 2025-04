Ampliarán queja disciplinaria contra superintendente delegada y esposa de MinSalud

Beatriz Gómez Consuegra, es la superintendente delegada para los prestadores del servicio de salud. Ella está casada con Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud.

El potencial conflicto de intereses se veía venir desde cuando el ministro Jaramillo se posesionó porque la Superintendencia de Salud, donde ella es alta funcionaria, es una entidad adscrita al Ministerio de Salud, que él preside.

Ella advirtió la situación aunque, es necesario decirlo, se demoró bastante en hacerlo. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo se posesionó el 1 de mayo de 2023 y la superintendente declaró el impedimento el 8 de marzo de 2024. Diez meses después.

El superintendente de ese momento, Luis Carlos Leal, aceptó el impedimento y nombró como superintendente ad hoc a Carolina Brijaldo “exclusivamente para las actuaciones administrativas en las que se presente la competencia concurrente con el Ministerio de Salud y Protección Social de la prórroga ejecutiva para la Institución Prestadora de Servicios de Salud que se encuentra en medida de intervención forzosa administrativa para administrar a saber: ESE Hospital San Rafael de Leticia”.

Estos documentos los encontró la representante Catherine Juvinao a través de derechos de petición y salen a la luz pública en el contexto de una denuncia de funcionarios afectados a quienes la esposa del ministro les gritó que si no firmaban ese mismo día un contrato por 55.000 millones de pesos para la construcción de un buque hospital, que le presentaran la renuncia.

La exigencia de firma del contrato es, según algunos abogados administrativistas, un abuso de poder, ya que dentro de sus funciones no parece estar la de exigirle a funcionarios que suscriban convenios interadministrativos, menos aún cuando esos funcionarios informaron que no estaban surtidas las etapas precontractuales establecidas en la ley y que no se había asegurado el presupuesto para pagar la operación del buque hospitalario.

Total: la agente interventora fue removida de su cargo cuatro días después de la exaltada llamada de la doctora Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada y esposa del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, quien me aseguró este fin de semana a través de WhatsApp:

Que ella no estaba impedida para hacer lo que hizo porque el impedimento era para otras funciones y no para esa. Que sus funciones si le permiten ordenarle a la agente de un hospital intervenido que firme un contrato Que la semana pasada la Procuraduría General de la Nación en función preventiva avaló el proyecto de construcción del buque hospital.

Sin embargo, hay dos temas que no ha mencionado la doctora Gómez: la resolución removiendo de su cargo a la interventora del hospital de Leticia lo firmó la superintendente ad hoc, que legalmente solo puede actuar cuando la titular está impedida.

¿Entonces en qué quedamos, la esposa del ministro estaba impedida o no para sacar a la interventora que no le quiso firmar el contrato el mismo día?

¿La decisión de la Procuraduría de ejercer función preventiva sobre el proyecto del buque es un aval para las actuaciones de la doctora Beatriz Gómez? Lo cierto es que el Ministerio Público abrió una indagación disciplinaria preliminar por estos hechos y asignó a esta labor a la procuradora para la contratación estatal Gloria Yaneth Quintero.

La representante a la Cámara Catherine Juvinao, quien como les conté recopiló y analizó los documentos, presentará en las próximas horas una ampliación que la queja disciplinaria.

Será la Procuraduría la que establezca si la esposa del ministro podía hacer lo que hizo, de lo cual no hay duda porque hay grabación.

Bonus track

Hoy en el juicio al señor expresidente Álvaro Uribe se publicarán más grabaciones. Creo que entre ellas va a estar una conversación mía con el llamado abogánster Diego Cadena.

Esa grabación, que yo no sabía que existía hasta que leí la transcripción contiene la siguiente pregunta con su respectiva respuesta sobre la retractación que le pedían al testigo Juan Guillermo Monsalve:

Esa respuesta es otra prueba reina: Diego Cadena admite que le ofreció una gestión jurídica al testigo Monsalve a cambio de su retractación.

Esa llamada se produjo el viernes 25 de mayo de 2018 a las 8:10 de la noche según esta registrado en la página 70 del cuaderno reservado número 5 del proceso contra el expresidente Uribe.

