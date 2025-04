Mauricio Cárdenas, ex ministro de Hacienda del gobierno Santos / Colprensa

MinHacienda debe recortar $40 billones para no perder línea de crédito del FMI: Mauricio Cárdenas

El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se pronunció en La W sobre el condicionamiento del FMI para renovarnos la línea de crédito flexible que se usa en caso de emergencias y afirmó que el Gobierno debe hacer un recorte pues de lo contrario podríamos perderla definitivamente,

“La libreta de calificaciones no está bien. Entonces lo que ocurre es que se hace una evaluación, que es totalmente rutinaria. Es simplemente que usted tiene una línea de crédito, tiene su tarjeta de crédito, y pues, si las cosas van más o menos bien, usted mantiene su cupo y la puede seguir usando, y resulta que este sábado nos dijeron que la tarjeta de crédito había sido bloqueada, eso es lo que le pasó a Colombia. Y no es cualquier tarjeta de crédito, es una tarjeta de crédito de US $ 8.100 millones que se puede usar cuando uno quiera”.

Asimismo, señaló que a los ojos del Fondo Monetario Internacional, las cuentas del Gobierno colombiano no cuadran por lo que se requiere hacer un recorte de 40 billones de pesos.

“La cifra mágica es como mínimo 40 billones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el presidente sabe perfectamente que si tiene que recortar en $ 40 billones de pesos el presupuesto, pues hasta ahí llegaron sus planes de dar subsidios, de generar el empleo militante, que son estos contratistas de prestación de servicios que llegan a las entidades públicas sin mayor oficio, pero simplemente con la tarea de buscar cómo apoyar esos planes, se le hace agua a la estrategia. Entonces, una estrategia del presidente de reelección“, afirmó el exministro de Cárdenas.

Y en este sentido alertó que como los gastos son altos y los ingresos bajos, si continúan así, “el hueco de este año sería el hueco más grande de toda la historia de Colombia”.

Escuche la entrevista completa en La W:

