Nos encanta Bogotá, su gente es maravillosa: guitarrista de Air Supply

El reconocido dúo australiano de soft rock, Air Supply, está cumpliendo 50 años de carrera y, a manera de conmemoración, están realizando un tour internacional llamado ‘The Lost in Love experience’.

El guitarrista Graham Russell pasó por los micrófonos de La W con Julio Sánchez Cristo para compartir datos curiosos sobre su carrera musical y afirmó estar emocionado ante la idea de poder visitar Colombia.

Si bien por el momento no hay fechas confirmadas del Tour para presentarse en Colombia, ante la idea de presentarse en Bogotá el artista afirmó que le emociona mucho la posibilidad.

“Espero que podamos hacer shows allá porque nos encanta el lugar son gente maravillosa”, expresó el artista.

Russell también compartió anécdotas curiosas sobre la elaboración de éxitos como ‘All out of love’ y ‘Even the nights are better’.

Sobre las canciones que presentan durante sus conciertos, el guitarrista también comentó que, aunque no sea lo más preferido, es importante presentar sus canciones nuevas junto a las clásicas ya famosas.

“Es todo un reto, pero si tocamos las nuevas canciones es bueno para nosotros y para el público. Es un tema de equilibrio, pero somos buenos en ello”, aseguró el artista.

Escuche la entrevista completa aquí:

