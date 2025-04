Petro, no firme o permita mi extradición: ‘El Tatuado’, supuesto cabecilla de Mara 18 de El Salvador

Desde la cárcel La Picota, Mateo Pintor, ciudadano salvadoreño a quien las autoridades apodaron como alias ‘El Tatuado’, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, pues asegura que hay una persecución en su contra.

“Yo nunca tuve un sobrenombre. Desde 2016 he sufrido una persecución política y policial en la cual he sufrido torturas, me han metido a la cárcel solo por no portar la factura de mi celular y la Fiscalía desestimó ese caso porque se notó la malicia”, dijo.

No obstante, reconoció que fue capturado en otra ocasión por extorsión y fue condenado a 15 años de prisión. “Tiempo después, peleando y en un juicio imparcial, se comprobó que hubo fraude procesal”.

Denunció que en esa oportunidad pasó varios meses sin caminar porque un coronel lo torturó: “me daba choques eléctricos”.

Su paso por Colombia

Contó que en Colombia fue capturado por una estafa cuando representaba a una empresa de venta de carros, por esa razón lo requiere un juzgado, pero desestimó que él haya cometido el delito.

“Eso se lo dije a la Interpol y no me han dado tiempo de tener ni abogado”, dijo.

Sus tatuajes

Mencionó que si estar tatuado fuera un delito, cuántas personas no estarían presas, cuántos políticos. “Mis tatuajes son artísticos y lo estoy desde hace mucho tiempo”.

“Yo no tengo ni números ni letras, ¿cabecilla de dónde? Eso es muy grave”, sostuvo.

Ante estos hechos, Pintor le envió un mensaje al mandatario de la República: “presidente Petro, no firme ni permita mi extradición”.

Reviva la entrevista completa a continuación

