Preocupa, pero no vemos entramado: SuperSolidaria por presunto nexo Emilio Tapia y Drogas La Rebaja

María José Navarro, superintendente de Economía Solidaria, estuvo en La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la intervención a Drogas La Rebaja y la aparición del nombre de Emilio Tapia en una supuesta operación para quedarse con el control operativo de la empresa intervenida.

La superintendente mencionó que al llegar a su cargo encontraron irregularidades, la primera en la medida de intervención que se levantó en 2020 sin tener argumentos sólidos; la segunda con el contrato de proposición (2021), también con inconsistencias.

Sobre la información revelada por Julio Sánchez Cristo, director de La W, aseguró que no había escuchado nada del tema. No obstante, mencionó que la operación de Copservir, cooperativa que administra las instalaciones y funcionamiento de Drogas La Rebaja, no es sencilla.

Drogas La Rebaja está hoy en el Ministerio de Salud y Copservir es la cooperativa que no fue parte de la extinción de dominio.

“Si hay contrato de administración nuevo, será ellos los que lo haga, si no estos establecimientos pasan a Drogas La Rebaja SAS y el MinSalud”.

¿Quién es Yobany Montilla?

Navarro explicó que Montilla es el agente desde que inició la intervención a Drogas La Rebaja el 17 de abril de 2024.

“La Procuraduría acaba de archivar la investigación que en su momento inició en mi contra por el cumplimiento de los requisitos legales de Yobany Montilla, tal como lo habíamos dicho cuando se posesionó como agente interventor”, señaló.

Según lo manifestó Navarro, Montilla es una persona muy conocida en el sector solidario, pues trabajó en Canapro, una cooperativa de profesores en Colombia.

“En su momento estábamos buscando agentes interventores que tuvieran ese arraigo con el sector solidario y que llevaran muchos años trabajando en cooperativas, allí salió su nombre, quien ha sido un excelente interventor”, dijo.

Emilio Tapia y el presunto entramado para quedarse con Drogas La Rebaja

La superintendente reconoció que se enteró de este caso a través de la noticia que entregó La W, sin embargo, mencionó que el tema de la operación de Drogas La Rebaja no es sencilla.

“Estamos esperando que podamos definir si Copservir puede seguir operando, de no ser así, deberá ser el MinSalud y Drogas La Rebaja los que definan qué hacer. La crisis no la vemos”, expresó.

De esta manera, manifestó preocupación y rechazó que el nombre de Emilio Tapia se esté vinculando en el caso de la intervención de Drogas La Rebaja, aunque reiteró que desde la Superintendencia de Solidaridad no ven la emergencia.

“Me preocupa y lo rechazo absolutamente, pero el entramado para que la cooperativa entre en crisis no lo vemos. En todo caso, los1060 establecimientos ya son del Ministerio”, sostuvo.

“Repito, en las mesas de trabajo se está estableciendo cómo sería la participación de la cooperativa en la operación”, añadió.

