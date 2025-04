Emilio Tapia habla en La W sobre su supuesta participación en entramado por Drogas La Rebaja

Emilio Tapia, empresario que fue condenado por el escándalo de corrupción de Centros Poblados, habló en exclusiva con La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de la aparición de su nombre en un presunto entramado para quedarse con la operación de Drogas La Rebaja.

“Mi interés es cero. No tengo conocimiento de los procesos o estados en los que se encuentre toda la transformación (de Drogas La Rebaja)”, afirmó.

Su relación con Juan Carlos Abadía

Aseguró que conoce al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, “hace mucho tiempo”, pero afirmó que nunca ha hecho algún tipo de negocio comercial con él o siquiera ha mencionado el tema de Drogas La Rebaja.

“No hemos hablado de un interés de mi parte por ese tema en particular”, sostuvo.

“Quizás, así como se habla de cualquier tema, de Drogas La Rebaja, es posible que se haya mencionado como comentarios, pero que se haya dicho que yo tenga interés y el me haya hecho una propuesta, nunca, eso no ha pasado”, añadió.

Relación con Daniel Prado, embajador de Colombia ante Bélgica

Señaló que lo conoce, al igual que a Abadía, hace muchos años, pues Prado fue representante de víctimas en el carrusel de la contratación.

“Ahí lo conocí y luego de ese proceso, que fue muy positivo por todo el tema de colaboración de mi parte, él fue muy importante para el desarrollo del proceso. Fue una de las personas de las que me concientizó de decir la verdad siempre, eso me ha servido para bien”, dijo.

¿Ha visitado gente en prisión para conocer el funcionamiento de Copservir?

“No he tenido ningún interés particular en eso. Yo no niego que Juan Carlos me lo mencionó”, respondió.

¿Por qué planeaba reuniones con Juan Carlos Abadía?

Reiteró que no tienen “ningún interés en Drogas La Rebaja”.

¿Conoce a César Augusto Valencia Mosquera?

“No, no lo conozco, no sé quién es”, indicó, asegurando que no le han planteado realizar algún tipo de inversión millonaria.

