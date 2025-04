“Pido perdón al país y a mi familia”: Emilio Tapia tras corrupción en Centros Problados

Emilio Tapia, quien fue condenado tras aceptar su responsabilidad en el escándalo de corrupción de Centros Poblados, donde lideró un esquema para obtener fraudulentamente un contrato del MinTIC destinado a llevar internet a escuelas rurales, pasó por los micrófonos de La W donde se refirió al tema.

Inicialmente, Tapia mencionó que no fue una pérdida millonaria sino un “descuido”.

“La reincidencia no es universal. Si alguien estudia mi error en el caso, comprenderán que fue un enorme descuido de mi parte, una falta de verificación, por eso asumí mi responsabilidad por omisión (…) Teníamos confianza de que ya había expedido casi 300 pólizas. ¿cuántas personas verifican cuando su compañía de seguros le envía póliza a su correo y llaman a verificar?”, afirmó.

Destacó también que hubo un “linchamiento mediático” en su contra, pese a que dijo que aceptaría su responsabilidad por “omisión”.

“Cuando inició el caso de Centros Poblados, yo asumí la responsabilidad por una omisión que hice, pagué lo que me correspondía privado de la libertad y, gracias a la justicia, ya estoy en otro momento de vida”, dijo.

“Pido perdón al país y a mi familia”

Emilio Tapia pidió perdón en La W por el caso de Centros Poblados, y aseguró que de lo que más se arrepiente es del tiempo que pasó lejos de su familia.

“Hoy aprovecho la oportunidad para pedirle perdón al país y a mi familia, porque no me canso de pedir perdón por el tiempo que le quité a mis hijos. Ahora no voy a dejar de estar ni un minuto”, expresó.

Finalmente, se le preguntó a Tapia cómo creer en sus palabras con todo lo que acarrean las investigaciones en su contra.

“Lo más importante es mi decisión de vida. Yo no puedo refutar lo que me dicen, pero hay impresiones con lo que mencionan porque todo está en proceso”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause Emilio Tapia habla en La W sobre su supuesta participación en entramado por Drogas La Rebaja 01:08:20 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí