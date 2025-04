“Putin es un mentiroso patológico”: ex primer ministro ucraniano en La W

Arseni Yatseniuk, ex primer ministro de Ucrania, conversó con La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de la anexión del territorio de Crimea a Rusia, algo que rechazó y aseguró que no puede suceder.

“Ceder territorio es algo que han hecho en el pasado y que no hay que repetir. No es la forma para llegar a una paz estable (…). Ucranianos no aceptarán que Rusia se anexe parte de su territorio”, dijo.

Así las cosas, comparó al presidente ruso, Vladimir Putin, con el exlíder nazi Adolf Hitler, pues tienen una política mentirosa y expansionista.

“Putin es un mentiroso patológico y no ha cambiado su meta de tomarse toda Ucrania, su objetivo es debilitar a la OTAN y a la Unión Europea”, afirmó.

Mencionó también que Putin “no respetó el cese al fuego parcial” que se había decretado. “Recordemos que dijo que no iba a invadir Ucrania y eso fue lo que hizo”.

Ante dicha situación, le pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ya llegó a los 100 días de mandato, que no tome la guerra en Ucrania como un negocio: “es geopolítica y no se maneja así”.

“La guerra ya llegó a Europa, es la segunda más grande desde la Segunda Guerra Mundial y es un crimen que cometió toda Rusia porque todos apoyan a Putin”, sostuvo.

Apagón en España, Portugal y Francia

Aseguró que, aunque se rumora que pudo ser por temas ambientales, él cree que se trató de un ciberataque: “Rusia está detrás de él”.