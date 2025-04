Al Oído | Ministra Sarabia, la Cancillería no es para peleas personales, respeten las instituciones

En Al Oído se alertó sobre la deuda del Gobierno Nacional con la empresa intervenida Air–e y la de esta, a su vez, con los más de 110 acreedores y prestadores de servicio de energía en la Costa Atlántica.

Resulta que se estima que la cifra ya va en 300 millones de dólares, con deudas desde septiembre del año pasado. En su momento, el entonces interventor y ahora ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, se había mostrado diligente para conversar con el sector y los afectados, pero sin una fecha definitiva o plazos de cumplimiento para que no estalle una crisis similar a la que se está viviendo en el sector de la salud.

Al Oído les cuento que, frente a la falta de claridad y compromiso, tanto los acreedores, como el sector y –oigan bien– el mismo Gobierno, han visto con sorpresa que el responsable de la intervención, la Superintendencia de Servicios Públicos (como ente que administra los recursos para garantizar que el sistema opere), no ha adelantado gestiones a través del fondo empresarial y los mecanismos legales a través de la banca o el mismo Ministerio de Hacienda para ponerse al día con estas obligaciones.

La preocupación concreta es que el Gobierno no paga los subsidios, incumple su promesa de asumir la deuda de la opción tarifaria y no da soluciones frente a las elevadas tarifas. Nos distraen constantemente, pero frente a los problemas que realmente nos preocupan y ocupan, nadie parece responder.

Píldora para la memoria

El pasado 2 de enero, hubo un apagón en Puerto Carreño, Vichada, por falta de pagos. En esta situación, 45.000 personas se vieron afectadas.

Si el Gobierno sigue sin responder, vendrán más apagones. La pregunta es: ¿sabrá que cada hora de apagón nos cuesta 200.000 millones de pesos?

¿Es lícita La disposición que emitió la Superintendencia de Servicios a finales de 2024 que indica que los generadores deben seguir vendiendo energía, así se mantenga la deuda?

Las carpetas de Laura Sarabia

Cerramos diciendo que, frente al capítulo de las carpetas de la foto que hoy nos regala la canciller Laura Sarabia, usar a las instituciones y nuestros recursos para peleas personales es irrespetuoso con el país.

¿Quieren pelear? Apártense de del cargo y den sus defensas, es su derecho, pero no atornillados a los cargos. Este país requiere seriedad, no que usen equipos de prensa para citar desde la institución a ruedas de prensa para dar peleas personales. Están en el Gobierno, no en un jardín.

Es vergonzoso todo lo que sucede y, ojo, no es menor el daño que esto le hace al presidente: ruidos, implosiones y el país en reversa, mientras que lo importante no tiene respuesta.

