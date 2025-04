¿Amaños en el FPC? Nueva polémica en Boyacá Chicó con jugadores apartados y amenazados de muerte

Eduardo Pimentel, máximo accionista de Boyacá Chicó habló con en los micrófonos de La W refiriéndose a una nueva polémica en el fútbol profesional colombiano en la que el club boyacense se ve inmiscuido.

En la tarde del pasado 29 de abril el club publicó una carta en sus redes sociales con destino a la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor), Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Fiscalia General de la Nación y opinión pública, en donde denuncia que varios de sus jugadores han sido amenazados de muerte por un presunto amaño de partidos, puntualmente el del fin de semana con Independiente Santa Fe, válido por la fecha 16 que culminó con un empate 0-0 en el Campín.

📍Carta pública - 29 de abril del 2025. pic.twitter.com/1dq95vkjYf — BOYACÁ CHICÓ F.C. (@BCHICOFCOFICIAL) April 29, 2025

Pimentel se refirió a que no es la primera vez que está envuelto en este tipo de situaciones, “Hace más de 10 años habíamos denunciado con un par de jugadores de la institución, abonamos todas las pruebas y recursos, pero la Fiscalia archivó el caso”.

En medio del comunicado publicado se hace referencia a un número de teléfono vinculado a las llamadas que han recibido los jugadores del equipo ‘ajedrezado’ en donde han sido objetivo de amenazas de muerte, al realizarse la búsqueda de dicha línea, se vincula por medio de un identificador de llamadas el número de Eduardo Méndez, actual presidente de Independiente Santa Fe.

W Radio estableció comunicación con el dirigente ‘cardenal’ y se refirió al tema: “Desde 2010 tengo mismo número telefónico, correo personal e institucional y no se usa ninguno más”.

Asimismo, se refirió al tema del presunto amaño de partidos.

“Creemos que ellos (Boyacá Chicó) tienen fundamentos y las pruebas suficientes para que se adelanten las investigaciones, he hablado con el presidente de Chicó sobre las investigaciones que tenían hace tiempo y esas medidas lo llevaron a suspender algunos contratos y presentar las denuncias correspondientes, ya lo demás son especulaciones que quieran perjudicar a alguna persona u otra institución”, dijo.

Frente a ello, Eduardo Pimentel afirmó: “apartamos a tres jugadores del equipo, no podemos sacarlos. Tomamos algunas determinaciones no solo por lo que nos dijeron, vimos en los vídeos de varios partidos, donde no era normal el desempeño de esos jugadores, los errores que se cometían y jugadas que no corresponden. Sabemos cuáles son las que nos generan sospecha y tomamos esa determinación”.

El máximo accionista del club ‘ajedrezado’ también indicó: “un jugador nos comunicó que lo llamaron a hacerle amenazas de muerte porque esos grupos ilegales de apostadores piensan que es la persona que ‘sapió’ y denunció y sus compañeros, cuando no fue de esa manera como ya lo expuse con el tema de los vídeos. De ahí para adelante le corresponde a la Fiscalía hacer la investigación”.

Pimentel finalizó recalcando que se realizó este comunicado días posteriores al enfrentamiento contra Santa Fe, aludiendo a que no quería que los señalaran como una forma de presión del club ante un partido específico.

Escuche la entrevista completa en La W:

