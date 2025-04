Esteban Bovo Jr. dejó su cargo como alcalde de la ciudad de Hialeah, en Florida, y lo sucedió a la presidenta del Concejo Municipal, Jacqueline García-Roves, quien asume el cargo de alcaldesa interina, convirtiéndose en la primera mujer en llegar al poder en el marco de los primeros 100 años de historia de la ciudad.

Garcia-Roves pasó por los micrófonos de La W para hablar de lo que ha sido este nuevo hito, recordando la influencia que tuvo su padre, Bernardo García-Roves, en su vocación por el servicio público.

“A él siempre le gustó el servicio público, ayudaba mucho a las personas, yo veía lo que hacia y me gustaba. Él tuvo esa influencia en mí desde pequeña, eso me inspiró, quise ser servidora pública, pero no desde afuera, por eso participé, quise tener una voz para ayudar desde adentro a que la ciudad progresara”, dijo.

Asimismo, destacó que la transición con el saliente alcalde Esteban Bovo Jr. fue fácil y efectiva.

“No es lo mismo ser concejal que ser alcalde, él me ayudó a llegar con el panorama claro (…) Una de mis prioridades son buscar una solución para las tarifas del agua, los residentes podrán ver un ahorro, además, mantendremos la seguridad pública, mantener los parques abiertos, los programas funcionando”, afirmó.

Finalmente, destacó el trabajo de las mujeres para llegar a estas instancias, asegurando que para ellas es más complejo el camino.

“Hay personas que prefieren hombres al poder, no sé por qué, las mujeres pueden incluso romper los límites y hacer un mejor trabajo, no entiendo esa mentalidad, esa es una de las dificultades que tenemos, es difícil llegar al poder para nosotras”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause “Las mujeres podemos romper límites y hacer cosas grandes”: primera alcaldesa de Hialeah, Florida 03:52 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo