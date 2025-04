Soluciones W: Audiotienda le devuelve la audición y la esperanza a una profesora en Cali

Diana Gómez es profesora de primaria en Cali. Con la dulzura y entrega que caracteriza a quienes enseñan, ha dedicado su vida a la formación de niños y niñas, a pesar de una condición que ha silenciado parte de su mundo. Hace años, una parálisis facial afectó su nervio auditivo. Desde entonces, su audición ha ido deteriorándose y con ella, muchas cosas más: las clases, las conversaciones, incluso la seguridad para enfrentarse al aula.

Con un salario mínimo y a cargo de su madre, no le ha sido posible acceder a audífonos de buena calidad. “La EPS me da unos audífonos, pero no son buenos. A los tres meses ya están fallando”, contó Diana con sinceridad al aire en La W. Comprar unos audífonos de nivel superior cuesta entre 7 y 10 millones de pesos, una suma inalcanzable para ella.

Pero lo que parecía imposible se volvió realidad gracias a una empresa que no solo se preocupa por vender tecnología auditiva, sino por transformar vidas: Audiotienda

Este emprendimiento colombiano liderado por audiólogos que entienden que la pérdida auditiva va más allá de no escuchar. Significa exclusión, tristeza, ansiedad, dificultad en las relaciones personales y laborales. Por eso, se han propuesto devolver no solo la audición, sino la alegría, la conexión y la dignidad a quienes han perdido sonidos esenciales de la vida.

En los micrófonos de La W, Susan Gómez, audióloga y fundadora de Audiotienda, anunció la entrega de un par de audífonos de última tecnología para Diana:

“Donamos un par de audífonos para que su vida se llene de cientos de sonrisas y aprendizajes con sus alumnos”, dijo emocionada.

El impacto será profundo. Para Diana, que recuperará la posibilidad de interactuar plenamente con su entorno y también para sus estudiantes, que volverán a tener una maestra en plenitud de condiciones.

Diana, al recibir la noticia, apenas pudo contener la alegría:“Muchísimas gracias… que le pongan ese corazón a la ayuda, no solo a quienes nacen con esta condición, sino a quienes la adquirimos por una enfermedad… eso vale mucho”, expresó conmovida.

“Una pérdida auditiva se nota más que un audífono.”La sociedad estigmatiza el uso de estos dispositivos, mientras olvida que no oír con claridad puede generar aislamiento, frustración y hasta depresión. Pero hoy en día, los audífonos son discretos, estéticos y, sobre todo, poderosos. Por esto, es ese el lema de Audiotienda

Más que tecnología, son llaves para reconectar con la vida, para volver a disfrutar de una conversación, una clase, una canción o una risa. Por eso, Audiotienda ofrece mucho más que dispositivos: entrega acompañamiento, seguimiento profesional y un enfoque humano que marca la diferencia.

Para Diana, esta Solución W significa recuperar su rol de maestra sin barreras, con confianza, energía y un nuevo motivo para seguir enseñando.

