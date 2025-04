Taxistas en San Andrés impiden tour a turistas rusos que venían en crucero de lujo

Hace algunos días, llegó un crucero de lujo a la isla de San Andrés: se trata del Swan Hellenic Vega que venía con aproximadamente 104 pasajeros de Rusia más su tripulación. Estos turistas querían realizar un recorrido en buggy, como es normal, pero los taxistas de la isla no permitieron que esto fuera así, a tal punto en que hubo amenazas y los obligaron a que tomaran su servicio.

Carolina Vanegas, dueña de Paradis de Colors, agencia turística en la isla, contó en La W: “El día 24 de abril, mi empresa tenía a cargo la operación de un crucero internacional, íbamos a recibir a 84 personas quienes llegaban por primera vez a San Andrés. Esto lo habíamos planeado con más de tres meses de antelación y fue socializado con la secretaría de Turismo y la secretaría de Movilidad para poder tener todo en orden”.

Sin embargo, agregó, a la llegada del crucero ella fue “intimidada, amedrentada, amenazada y bloqueada por un grupo de taxistas, liderada por el señor (Alberto) Gordon, quien me exigió que los pasajeros únicamente podían moverse en los vehículos de ellos y que, si yo no lo hacía, bloquean el muelle”.

Vanegas comenta que los taxistas, sin dejarle opción, le dijeron que no le iban a permitir que los turistas utilizaran las “muelitas”, ni en el muelle, ni en ningún punto de la isla. En un audio revelado por este medio, se escucha al líder de este grupo afirmando que “el gremio tomó la decisión que no vamos a permitir la salida de las muelitas por West View, entonces dígales mejor que devuelvan el barco. La única opción es que nosotros mismos demos el tour a los turistas, no hay otra opción y el tour vale $400.000 COP”.

Taxistas responden

Sobre este caso, también se pronunció este líder, Alberto Gordon. Señaló que “a esa agencia de viajes nunca la habíamos escuchado aquí. En la historia de San Andrés, jamás los turistas se han transportado en otros vehículos que no sean los taxis y las van de los raizales porque somos quienes conocemos los sitios y tenemos prioridad”.

También aseguró que los otros turistas los contratan bajo su responsabilidad, pero que su gremio no puede “permitir que un crucero con turistas del otro lado del mundo venga a montarse en vehículos que no están homologados en los países de ellos”.

En los últimos años, el turismo en San Andrés ha estado marcado por una profunda crisis y justamente este crucero sería parte de la reactivación, pues se estaban llegando a un acuerdo para que pasara una vez al año a la isla, esta era su primera parada. Sin embargo, a raíz de este suceso, las negociaciones terminaron.

“No hubo ningún espectáculo bochornoso, la señora Carolina Vanegas está mintiendo. Lo único que le puedo decir es que no íbamos a permitir esto. Los taxistas raizales tenemos garantizado esto hace más de 50 años. Esos rusos, seguro nunca van a volver, pero aquí estamos nosotros y cada vez que venga un crucero y estén utilizando transporte de personas que no son de la isla, no lo vamos a permitir”, dijo Gordon.

