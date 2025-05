“Estoy desmoralizada por su muerte”: primera mujer trans que estrechó mano del papa Francisco

Laura Esquivel, primera mujer transexual que estrechó la mano del papa Francisco y quien acudirá a la basílica de San Pedro para darle el último adiós al sumo pontífice, habló con La W y aseguró estar “desmoralizada” por el fallecimiento del líder de la Iglesia católica.

“Me llamó una amiga llorando y me dijo que el papa había muerto, me quedé fría y pensé ‘¿qué pasó?’”, contó.

¿Cómo conoció al papa Francisco?

En medio de la pandemia de COVID-19 Esquivel conoció al Santo Padre, pues ella vive en Roma junto a 70 u 80 transexuales, por lo que relató el difícil momento que pasaron por el coronavirus.

“Nos fuimos a golpear puertas y puertas de la Iglesia y nadie nos abría. Dije, estamos sin alimentos, dinero no hay para el alquiler, y un párroco me dijo que pasaba por mi casa. En la tarde nos mandaron alimento y mercado”, sostuvo.

“Gracias a él pasamos la pandemia, nos reuníamos y rezábamos. Nos dijo hagan cartas para mandarlas a Francisco y luego comenzó a llevarnos de tres en tres ante el papa”, agregó.

Señaló que ella fue la primera mujer trans que en el 2024 almorzó con el sumo pontífice. “Estuve frente a frente con el papa, una experiencia muy linda”.

¿Qué habló con el papa Francisco?

Recordó que hablaron más que todo de la gastronomía de sus países, pues ella, al ser de Paraguay, comparte algunas comidas típicas con los argentinos. No obstante, una frase la dejó marcada, según contó.

“Me dijo que yo iba a participar en su entierro, pero él no en el mío”, indicó.

Finalmente, envió un mensaje a la comunidad LGBTIQ+: “no pierdan nunca la esperanza, no se rindan, sigan adelante con la frente en alto porque lo más importante es no tener vergüenza”.

Escuche la entrevista completa a continuación