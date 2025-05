Mooner GL y su nuevo EP: cuatro tracks, tres años y una sola esencia

En tiempos donde la música nace y desaparece con la misma velocidad, Mooner GL planteó una propuesta que desafía la fugacidad del algoritmo. Su nuevo trabajo es un EP compuesto por cuatro tracks que han madurado durante tres años, pensados, corregidos y transformados con la paciencia de un artesano sonoro. No se trata solo de una colección de canciones: es un universo íntimo que conserva su esencia y al mismo tiempo, abre nuevas puertas en su evolución artística.

“Esto es un EP, un extended play, no un álbum como tal”, explica Mooner. “Son cuatro canciones en este primer lanzamiento, pero vienen más. Me aceptaron otros tres EPs en el mismo sello y hay tracks que tengo por ahí cocinando. Cada uno con su historia y con su propia simbología”.

El proceso no fue inmediato. Mooner no trabaja bajo presión ni con el reloj como enemigo. Prefiere dejar que cada idea madure por sí sola, que se transforme con el tiempo. “Yo no soy de sacar canciones a la loca. Le meto alma a cada track, desde el nombre hasta el último sonido. Algunos nacen más rápido que otros, pero todos tienen un propósito, un porqué”.

Uno de los momentos más íntimos del EP es “China Glock”, un track inspirado en su sobrina, una adolescente de 14 años con gran talento musical. Aunque aún no ha profesionalizado su camino, su voz ya forma parte esencial del universo Mooner. “Fue una conversación con ella, una nota de voz que me mandó, y sentí que tenía que estar ahí. Lo inicié en un avión rumbo a México. No sabía qué iba a salir, pero me dejé llevar. Así trabajo: sin fórmulas, guiado por la energía del momento”.

Musicalmente, este EP recoge referencias que van desde el hip-hop hasta la moda callejera, pasando por momentos personales y cotidianos. Mooner se resiste a hacer música siguiendo tendencias. “El secreto para llegar a los sellos grandes no es sonar como todos. Es sonar como uno mismo. La autenticidad es lo único que realmente conecta”.

En ese sentido, reconoce el trabajo de colegas como Harvey Valencia, Fronter o Ramón Beto: artistas que, según él, no solo hacen música, sino que crean movimientos. “A uno lo reconocen cuando suena único. Y eso es lo que intento con cada producción. No quiero hacer canciones que en dos meses se olviden. Quiero que tengan alma”.