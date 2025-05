¿Cómo sería el cepillo de dientes perfecto? Experto lo explica

Eduardo Jimenez, director de Tecnología de Colgate-Palmolive, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre cómo sería el cepillo de dientes perfecto, y cómo han intentado crearlo desde la compañía.

“Un cepillo regular tiene entre 900 a 1500 cerdas, nuestra nueva creación tiene unas 5.000 cerdas, es un gran avance”, afirmó.

Con 23 años en la empresa y 239 patentes (la mayoría relacionadas con cepillos de dientes), Jiménez ha dedicado más de dos décadas a perfeccionar lo que él considera una misión esencial: lograr una limpieza dental efectiva en solo dos minutos, el estándar recomendado por los dentistas.

“Yo no sabía que diseñaría cepillos, me parecía un producto ordinario, pero lo que me ha encantado de Colgate es que en su cultura hay una pasión por la innovación, me sentí identificado, porque a mí me encanta aportar para inventar cosas”, afirmó, destacando su nueva creación como una de las que más lo llena de orgullo.

Por otro lado, se refirió a los cepillos eléctricos, mencionando que él mismo los usa.

“No está mal su uso, pero hay que hacerlo apropiadamente, con el manual hay que cubrir toda la boca lo antes posible, al eléctrico solo hay que dejar que haga su trabajo y pasarlo a través de la boca”, dijo.

Finalmente, destacó que tienen como reto crear un cepillo que logre sustituir el uso del hilo dental, compensando las malas técnicas, agregando que la recomendación para cambiar un cepillo de dientes es “cuando las cerdas ya estén torcidas, considero que si están derechas, este sigue funcionando”.

