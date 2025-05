Habló hombre que le ayudó a niña a huir de su abusador en Caldas: “nos dijo que la quería asesinar”

Manizales

José Diego Osorio, quien salvó a una niña de 13 años de ser, presuntamente, abusada y asesinada por su padrastro en la vereda San Andrés, en Chinchiná (Caldas), relató en entrevista con La W cómo auxilió a la menor, quien llegó con la boca tapada con una cinta, vestida solo con una sábana y con una soga en el cuello.

“Él abusó de ella, la niña se salvó porque mientras él hacía el hueco para enterrarla se alcanzó a volar. La dejó amarrada con un lazo y ella, con el bisturí que le quitó la ropa, cortó la soga y salió corriendo", contó.

José Diego cuenta que la niña recorrió unos 200 metros huyendo, y menciona que había visto al pastor un par de veces anteriormente.

“Cuando la niña estaba con nosotros no sabíamos qué pasaba, ella estaba asfixiada, logramos soltar la cuerda que tenía en el cuello y volvió a la vida, nos contó que él la había violado y que la quería asesinar, su reacción fue salir rápido (...) el hombre arrancó en su carro, se estrelló y se intentó volar en medio de las montañas”, dijo.

Osorio menciona que arrancó en su motocicleta para perseguir al presunto responsable, la comunidad lo buscó hasta encontrarlo, lo golpearon y lo entregaron a las autoridades.

El habitante de la vereda reconoció la valentía de la niña al escapar, “él la había dejado con candado, ella se cubrió con una sábana porque estaba desnuda y, al parecer, huyó por una ventana”.

“Unos 10 segundos más y la niña no hubiese sobrevivido, yo estaba solo cuando todo esto ocurrió, no quiero imaginar que alguien más se hubiera hecho el de la vista gorda, Dios me puso en el momento indicado”, finalizó.

Escuche la entrevista completa en La W:

