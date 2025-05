Nueva versión sobre motivos de desaparición de cuatro vecinos de Lucho Herrera

Hace unos días el periodista Omar Alejandro Hernández de Noticias Uno reveló la existencia de una sentencia judicial contra un paramilitar que compulsa copias para que ‘Lucho’ Herrera, gloria del ciclismo colombiano, sea investigado como presunto autor de los delitos de desaparición forzada agravada y homicidio agravado de cuatro vecinos suyos en Fusagasugá.

La decisión judicial se fundamenta en el testimonio de tres paramilitares que involucran a Lucho Herrera en la desaparición y asesinato de cuatro personas: Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega.

Los señalamientos aparecen en la sentencia anticipada de uno de los paramilitares llamado Luis Fernando Gómez Flórez, alias ‘Ojitos’, quien fuera miembro de las llamadas Autodefensas Campesinas del Casanare, cuyo accionar llegó hasta Fusagasugá, la tierra natal de Lucho Herrera.

Alias ‘Ojitos’ dice que los paramilitares fueron a visitar a Lucho Herrera para pedirle una contribución económica y que este pidió ir a ver directamente a Martín Llanos, jefe del grupo criminal. Por eso lo llevaron hasta el caserío de El Tropezón, en el Meta.

De acuerdo con el testimonio del paramilitar, después de la reunión Martín Llanos dio la orden de ayudarle a Lucho Herrera, quien “viniendo del Meta, nos dice que tiene que mandar a limpiar a esa gente, que era miliciana de la guerrilla, pero que cualquier cosa nos entendiéramos con un señor de nombre RAFAEL, no sé si es el hermano o familiar, como a los 8 días el señor RAFAEL me llama y yo subo a la finca de Silvania para arriba, llegó a la finca, es grande de techo rojo, y me atiende el señor LUCHO HERRERA, me ofrece algo de beber, me da una botella de agua, y me dice que tiene algo para darme, sale y me da dos sobres de manila, en uno de ellos venían las fotos de 4 personas, que teníamos que recoger, dijo que era milicianos de la guerrilla que lo iban secuestrar y en el otro sobre había $40.000.000 y nos dice que si quiere para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esa gente colindaba con la finca de él, eran fincas pequeñas que colindaban con la finca de él”

Otro paramilitar, Óscar Andrés Huertas Sarmiento, alias de ‘Menudencias’, declaró ante la Fiscalía:

“A esa gente la recogimos en una camioneta Toyota Hilux 4 puertas de platón color beige (…) Fuimos con el SARGENTO FREDY ESPITIA, DEL B2 de Fusa, CAMARGO, HECTOR DIAZ, GAITAN, era el comandante, MALA SOMBRA, CARLOS MARIN CASTAÑEDA, TRIBILIN, ANTONIO ARIAS, que es TRIBILIN o MONO CHATO Y YO, recogimos a 2 en un sitio y a los otros dos en diferentes partes, utilizamos distintivos del DAS, con chalecos y gorras, eran como las 6 y 7 de la noche. Metimos 2 en el platón y 2 en la parte de adelante”

El nombre de Fredy Espitia Espinosa, agente de inteligencia del Ejército, aparece en otro expediente como presunto partícipe en el asesinato del dirigente sindical agrario Jorge Darío Hoyos, y también como hostigador de la abogada de derechos humanos que representaba a la familia de la víctima. Ese crimen fue ejecutado por las llamada Autodefensas del Casanare, grupo al que pertenecen los tres declarantes.

Otro de ellos es Héctor Díaz Gaitán, alias ‘Camargo’, quien dice que se reunió con Lucho Herrera y su hermano Rafael Herrera para organizar el crimen:

“Solo estuvo conmigo una vez en el asadero LA VARA de la vía de Fusa a Silvania y una vez que estuve en la Finca de él ubicada en la Aguadita a hablar con RAFAEL, para organizar los hechos de la desaparición de esa gente. Ellos tienen una galponera y vacas, es una finca a mano izquierda”.

Un grupo de forenses de la Fiscalía adelanta labores de exploración y exhumación en la zona de Silvania, Cundinamarca, donde según los paramilitares fueron enterrados los vecinos del ciclista, como lo declaró alias Menudencias:

“Los inhumamos en la Vía Novilleros a La Aguadita en una Finca sobre el borde la carretera. Los degollamos y luego los descuartizamos, con machete. Hicimos 2 fosas, dos huecos pequeños, por ahí de 50X50 a la altura del pecho, por ahí a 1.50 mts. Partidos en 6 pedazos, cabeza, brazos, piernas y tronco”

Cuando retomamos la información de Noticias Uno, invitamos a Andrés Rodríguez, quien apenas tenía13 años cuando presenció que unos hombres armados se llevaron de la casa a su tío Diuviseldo Torres, uno de los cuatro desaparecidos.

Andrés dijo que esperaría el resultado de las investigaciones, que su familia nunca tuvo problemas con Lucho Herrera, que algunos de ellos trabajaban ocasionalmente en la finca del ciclista y que nunca supo que existiera interés de Lucho en comprar las pequeñas propiedades de los vecinos que sumadas no alcanzaban a ser una fanegada de tierra.

Hoy, en El Reporte Coronell estuvo el señor Óscar Rodríguez, hermano de Andrés y sobrino del desaparecido Diuviseldo Torres. Es intendente de la Policía Nacional y amablemente ha accedido a hablar con nosotros sobre estos dolorosos hechos.

Lucho Herrera emitió un comunicado en el que se declara inocente por estos hechos y expresa su decisión de colaborar con las investigaciones judiciales. Bonus track

Quiero reiterar integralmente el contenido del Reporte Coronell sobre la sesión de la Corte Constitucional en la que se declaró parcialmente exequible la declaración de conmoción interior por la situación del Catatumbo.

Los hechos narrados aquí fueron debidamente verificados antes de la publicación.

Tengo el mayor respeto por la labor de la Corte Constitucional pero sus magistrados y magistradas no pueden pretender amordazar a la prensa para que no informe de sus deliberaciones, usando un comunicado para descalificar y desestimular la investigación periodística acerca de sus decisiones.

El deber de la reserva sobre sus sesiones es de ellos, el mío como periodista consiste en publicar información de interés público, como en este caso.

