Hoy declara el expresidente Álvaro Uribe en juicio en su contra

Hoy empieza el turno de la defensa en el juicio al expresidente Álvaro Uribe. Muchos de los 75 testigos, citados por los apoderados del expresidente, son reconocidos delincuentes:

El exministro Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años y 5 meses de prisión, sentencia reiterada en sucesivas instancias por peculado por apropiación a favor de terceros. El exsenador Mario Uribe, primo del expresidente, condenado a 8 años de cárcel por concierto para promover la creación de grupos paramilitares. El exgobernador Luis Alfredo Ramos, condenado a 7 años y 11 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir para promover grupos armados ilegales. El narcotraficante Ramón Quintero, alias RQ y alias El Señor de Buga, condenado en Estados Unidos a 17 años de prisión por narcotráfico. Diego Pérez Henao, alias ‘Diego Rastrojo’, narcotraficante, líder del temible grupo de los rastrojos, condenado a 30 años de cárcel en Estados Unidos. Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña, uno de los autores de la teatral desmovilización guerrillera del falso bloque ‘Cacica La Gaitana’ que causó la huida del país del ex alto comisionado de paz Luis Carlos Restrepo. Ramiro de Jesús Henao Aguilar, alias Simón, confeso autor de 19 homicidios, condenado, y quien seguiría delinquiendo ahora con el Clan del Golfo, según lo afirmó el senador Iván Cepeda en el marco de este mismo juicio. Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, vinculado a 500 homicidios y condenado a 43 años por la masacre de Yolombó

En fin, podríamos seguir mencionando los miembros de este elenco nunca antes visto pero la noticia de hoy es la identidad del primer deponente: En unos minutos, de manera presencial, rendirá su declaración el expresidente Álvaro Uribe Vélez ,quien pasará temporalmente del banquillo de los acusados al de los testigos.

La participación de Álvaro Uribe ha estado precedida por una intensa campaña de medios y redes sociales para declarar fallida la presentación de la Fiscalía.

Según los abogados de la defensa del expresidente, del abogánster Diego Cadena y de algunos influencers, la participación de la Fiscalía terminó sin un solo testimonio o prueba técnica que logre poner en duda la inocencia de Uribe.

Es más, el abogado Jaime Granados, ha dicho en algunas entrevistas que no solo no está probada la participación del expresidente en un delito sino que no hay delito alguno en la exposición de la parte acusadora.

Para contrastar estas versiones, tan publicitadas desde el martes de la semana pasada, invitamos al representante de víctimas en el mismo proceso, el abogado Miguel Ángel del Río quien nos brindará la otra cara de la moneda.

En el año 2018 cuando la Corte Suprema de Justicia de la época archivó las denuncias del entonces senador Álvaro Uribe contra el congresista Iván Cepeda, las mismas voces que hoy dicen que Uribe es injustamente perseguido señalaron que no había razón para continuar un proceso contra el expresidente.

De ese momento para acá han criminalizado llamando secuestradores a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que le dictaron medida de aseguramiento al expresidente.

A la sombra del entonces fiscal Francisco Barbosa consumieron años en dos preclusiones que no soportaron análisis judicial. Las dos jueces que rechazaron los intentos de archivo igual fueron cubiertas con insultos y descalificaciones.

Recientemente han tratado de recusar a la juez 44 penal del circuito que preside el juicio contra el expresidente y también a la fiscal que lleva el caso.

Veremos qué pasa finalmente, si este caso sobrevive la prescripción. Como sea el testimonio de hoy es digno de verse.

Escuche W Radio en vivo aquí: