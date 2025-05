“Envió mensajes diciendo que la iban a secuestrar”: familiar de colombiana que murió en Egipto

Alexandra Marín, prima de Ivonne Daniela Latorre, conversó con La W a propósito de la muerte de su familiar en Egipto, quien permaneció en coma dos días.

“Ella estaba en un evento en El Cairo, viajó el 24 de abril con una amiga también colombiana”, relató, agregando que el evento tuvo lugar los días 25 y 26 de abril: “Después del evento, fueron a un after y salieron a las 9:00 de la mañana, allí conocieron a una persona”.

El último contacto que la familia tuvo con Latorre ocurrió el domingo 27 de abril sobre el mediodía, cuando la joven envió “mensajes alarmantes pidiendo que la ayudaran, que la iban a secuestrar y en otro mensaje acusó directamente a una de las personas que estaban con ella”.

“Después no supimos más y empezamos a buscarla”, agregó Marín.

Además, reveló que pudieron ubicar a una de las mujeres con las que estaba su prima varios después: “La amiga de mi prima era Estefanía Bedoya y a la otra persona la conocieron en el evento era Jessi Escobar (…) (a Bedoya) la ubicamos y nos dijo en un mensaje que mi prima estaba en mal estado y en coma, realmente empezamos a indagar más y no nos decían. Duramos un día buscando el hospital. Ellas fueron las últimas que la vieron viva”.

Sobre Estefanía Bedoya, Marín agregó: “Cuenta una historia, pero hay muchas cosas que no entendemos. Ella aparece sin un rasguño, diciendo que solo estaba paranoica, pero hay muchas preguntas y cosas que desconocemos (…) existen muchas versiones. No sabemos las causas, no sabemos cómo fue porque en El Cairo no nos dan un reporte claro”.

Sobre la comunicación con el Gobierno colombiano, Alexandra Marín explicó que la familia se encuentra realizando los trámites de repatriación del cuerpo de Latorre: “La aseguradora nos dice que llevan el cuerpo solo hasta España, en el Consulado se hace el reporte, pero creo que van hasta ahí. En este es el momento no nos han entregado el reporte oficial, ya son varios días”.

“La Policía (egipcia) no quiso ayudar con el tema, nunca llegó al sitio y nosotros, como familia, quisiéramos tener claridad de muchas cosas e irregularidades”, concluyó Alexandra Marín.

Escuche esta entrevista en La W:

