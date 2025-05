“Personas como yo no le gustamos a nuestros partidos”: Chacón insistirá en presidencia de Senado

Empezó la puja por la presidencia del Senado (2025-2026), y el senador liberal Alejandro Carlos Chacón, quien fue el protagonista de la jornada de ayer en el Congreso, pasó por los micrófonos de La W. Esto, luego de que el Partido Liberal postulara a Lidio García y no a él; y, además, se le hundiera el proyecto que buscaba revivir el transfuguismo en Colombia.

Por un lado, Chacón respondió a los señalamientos sobre su supuesta cercanía con el Gobierno Nacional. Igualmente, confirmó que presentará su candidatura para reemplazar a Efraín Cepeda en la presidencia del Congreso, así su partido no lo quiera.

“Yo siempre he sido muy independiente. Acompaño lo que me parece que está bien y con mucha convicción me enfrento a lo que creo que no le conviene al país“, dijo. Y, por ejemplo, aseguró que fue crítico a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, y que por eso radicó el proyecto con la intención de salvar solo algunos puntos que sí consideraba convenientes: “Creíamos que existían artículos como los de las horas extras y el pago dominical que eran derechos progresivos”, explicó.

Sobre la elección del próximo presidente del Senado, Chacón cuestionó el respaldo del liberalismo a su colega Lidio García, incluido el del expresidente César Gaviria.

Advirtió: "Es normal que suceda, especialmente en un partido, en el que unos compañeros han perdido su identidad, su individualidad. Respeto profundamente a mis compañeros, pero hay personas, como yo, que no les gustamos a nuestros partidos, y mucho menos a los jefes", dijo.

Ahora, sobre el que será ahora su contendor aseguró: "No conozco intervenciones del doctor Lidio García en contra del Gobierno. pueden conocer las mías en muchas ocasiones frente al Gobierno”, señaló.

De otro lado, La W le preguntó si buscará el guiño del oficialismo para ganar la presidencia del Senado; dijo: “Yo no doy mis batallas porque vaya a ganar, sino por meras convicciones personales (...) Yo me debo al Congreso, a la gente que me elige y solo a eso es lo que apelo si llego a aspirar a la presidencia del Senado“.

Se hundió el transfuguismo

El senador reaccionó al archivo de su proyecto: “Lo que tiene desprestigiado al Congreso es precisamente el haber perdido las libertades (...) se ha debilitado la capacidad que tienen los congresistas de discernir, de no actuar con miedo ni al director ni al Gobierno”.

La iniciativa, recordemos, buscaba permitir el tránsito de partido a congresistas concejales y diputados, sin tener que renunciar a su curul o incurrir en sanciones. Algunos de los promotores argumentaban sentirse encarcelados en sus colectividades.