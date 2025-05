Hermano del papa León XIV habló en La W: así es Robert Francis Prevost

Louis Prevost, hermano de Robert Francis Prevost, conversó con La W, con Julio Sánchez Cristo, acerca del nuevo sumo pontífice de la Iglesia católica. Contó cómo recibió su familia el nombramiento de León XIV.

“No puedo expresar en palabras la felicidad que sentimos. Como mi hermano, esperábamos que llegara a un cargo importante en la Iglesia, pero no a ese nivel”, expresó.

Mencionó que, cuando se anunció que él era el nuevo papa, su familia enloqueció. “Para nosotros, la vida está al revés”.

¿Cómo era Robert Francis Prevost en su niñez?

El hermano del papa recordó cómo era Robert cuando pequeño, resaltando que no era como los demás niños, no jugaba como el resto.

“No recuerdo el momento preciso (en que les dijo que quería ser cura), pero desde los 5 años sabíamos que él se direccionaba con ese camino. En vez de jugar los juegos normales de niños, él prefería jugar a ser cura, a hacer la comunión”, contó.

Dijo que cuando Robert creció, la idea de ser cura persistió. Por esto, habló con sus padres y entró a la comunión.

“Siempre tuvo vocación, siempre estuvo para esto. Si Dios se lo puso en el camino, es por algo”, aseguró.

¿Qué le pasó por la cabeza al saber que su hermano era el nuevo papa?

Para responder la pregunta, se acordó cuando Robert fue nombrado cardenal, momento en el que acudieron como familia a la ceremonia en Roma y tuvieron la oportunidad de conocer y compartir con el papa Francisco.

“Allí nos dio la sensación de que ese (ser papa) era el próximo paso para Francis. Al ver lo respetado que era, le daba bastante posibilidad de ser el sucesor de Francisco y ser el nuevo papa”, expresó.

“Cuando murió Francisco, nos dimos cuenta de que eso podía ser real, pero nunca se sabe con el cónclave”, añadió.

Asimismo, detalló cómo fue el momento en el que vieron que salió el humo blanco y, posteriormente, cuando el cardenal leyó “Robert”, momento en el que su mente quedó en shock.

“Cuando salió el humo blanco, no podíamos ni respirar. Cuando el cardenal dijo que era ‘Robert’ ya sabíamos que era él. Estábamos enloquecidos, una emoción completa”, relató.

Sin embargo, no todo es felicidad, pues afirmó que en la familia “hay tristeza” porque creen que no podrán compartir con Robert como antes.

“No hemos podido hablar con él. Mi hermano John está viajando a Roma a ver si puede verlo antes de la ceremonia, no lo sabemos, pero hará el intento”, indicó.

“Dio alma y corazón al pueblo peruano”

Louis destacó la importancia que tiene Perú y Latinoamérica para su hermano, pues vivió allí muchos años.

“Cuando Francisco lo llamó para que fuera a Roma, dentro de Robert era difícil dejar ese lugar (…). Él quería regresar a Perú para terminar sus tareas, pero ahora es el papa”, afirmó.

¿Alguien más de la familia tiene vocación religiosa?

“Sí, toda la familia por parte de mamá es religiosa. Mi madre trabajó en colegio católico y mi padre pasó, tras su jubilación, aportando al sistema de educación católico”, sostuvo.

¿El papa León XIV vio la película Cónclave?

“No sé si la vio. Es una película que puede abrir los ojos sobre lo que ocurre en el cónclave, no diría que es 100% cierta, pero es precisa”, manifestó.

Como hermano mayor, ¿cree que el papa León XIV le hará caso?

Entre risas respondió: “no, no creo. Ya no tengo control sobre él, pero sigue siendo mi hermano pequeño”.

Reviva la entrevista completa con el hermano del papa León XIV aquí

Play/Pause Hermano del papa León XIV habló en La W: así es Robert Francis Prevost 46:53 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí

Play/Pause WRadio FM Compartir Directo Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí