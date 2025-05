“Prevost no vendrá a improvisar, no será borrón y cuenta nueva”: monseñor Humberto González

Monseñor Humberto González Franco, miembro de la Pontificia Comisión para América Latina, dialogó con La W sobre el nuevo papa, León XIV, con quien ya trabajó. Además, lleva trabajando 19 años en el Vaticano en los mandatos de Benedicto XVI y de Francisco.

En base a su experiencia con Robert Francis Prevost, expresó que el nuevo sumo pontífice de la Iglesia tiene un mensaje de unidad, “de trabajar de la mano los unos con los otros”.

“Este hombre no vendrá a improvisar, no será borrón y cuenta nueva. La Iglesia es continuidad, comunión y trabajo en equipo. El hecho de que 133 cardenales se hayan puesto de acuerdo para elegirlo significa que no son los intereses de la persona o de la congregación, sino del Evangelio”, afirmó.

Diferencias de León XIV con Francisco

Destacó que la principal diferencia entre ambos papas es que Francisco era un jesuita con capacidad de mando, “un poco autónomo”, mientras que Prevost, cree, tomará acciones en comunión con otras personas.

“Prevost seguirá siendo un pastor cercano a la gente porque tiene una capacidad de escucha impresionante, sabe mirar a los ojos y entender las necesidades (…). No tendrá la chispa y la espontaneidad de Francisco, pero es un hombre de una gracia enorme”, dijo.

De la misma manera, mencionó que León XIV abrirá campos que otros papas no pudieron, “no porque no quisieran, sino que no pudieron”.

¿Cómo era Robert Francis Prevost cuando dirigía el Dicasterio?

“Brinda confianza, es respetuoso. Yo tenía que llevarle cuentas de mi oficina, y él, con una facilidad, firmaba documentos con una confianza y una fidelidad porque cree en sus ayudantes”, contó.

¿León XIV afianzará la figura de la mujer en la Iglesia católica?

“Seguro que sí, que afianzará e impulsará”, afirmó.