“Un momento incómodo e injusto; no pedí hablar”: Gustavo Bolívar por regaño de Gustavo Petro

Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre su salida del DPS el 16 de mayo, la relación laboral con el presidente Gustavo Petro y su posible candidatura para las elecciones presidenciales del 2026.

Sobre el regaño del mandatario de los colombianos en plena tarima, donde aseguró que “los que renunciaron, renunciaron”, Bolívar aseguró que “fue un momento incómodo, inesperado e injusto”.

“No había pedido hablar o ir a ese viaje. Yo acepté porque soy funcionario hasta el 16 (de mayo) y no vi que estuviera interfiriendo en política”, indicó.

Explicó que fue en el Catatumbo que le dijeron que tenía que hablar, algo que hizo no más de 3 minutos y sobre temas de adultos mayores en esa región del país.

“El presidente nos había pedido que en las medidas económicas (de la conmoción interior) incluyéramos ayuda para los adultos mayores que no estaban en el sistema”, sostuvo.

¿Qué pasó con el regaño?

“El presidente acababa de llegar y nosotros llevábamos un par de horas. Alguien nos dijo que habláramos nosotros, nos subieron a la tarima. Cuando llegó el presidente, no me borraron de la lista”, afirmó.

¿Lo quieren ‘conejear’ dentro del Gobierno?

Recordó que él, al igual que otros ministros de ese momento como Susana Muhamad y Gloria Inés Ramírez, presentaron su renuncia en marzo, momento en el que no habían comenzado a salir las encuestas.

“En las últimas dos encuestas aparecí punteando y le dije al presidente que se sintiera orgulloso (…). Seguramente hubo voces de que me estaban inflando, pero nunca he llamado a una encuestadora y siempre he manifestado que soy candidato porque soy funcionario”, indicó.

Asimismo, mencionó que “hay mucha gente del Pacto Histórico que está en campaña durante hace meses”, por lo que él siempre se ha mantenido a la expectativa para ver qué quiere y define el movimiento, destacando que está dispuesto a la opción del frente amplio para las elecciones del 2026.

“Jamás le he dicho a alguien que soy candidato”, reiteró.

¿Laura Sarabia quiere ‘conejearlo’ en su aspiración presidencial?

“Eso nunca se sabrá. No sé cómo se manejan las cosas en la Casa de Nariño. El progresismo solo ha estado 4 días en Palacio en estos años”, dijo.

Resaltó que él tiene mucha “resistencia” dentro del Pacto Histórico, pero no puede confirmar si Laura Sarabia u otra persona desea anularlo o dejarlo de lado para la carrera presidencial.

¿Armando Benedetti quiere ‘conejearlo’ en su posible candidatura?

“Él sí lo ha expresado públicamente, pero por una estrategia política”, señaló. Además, mencionó que el ministro del Interior tiene esa posición porque tienen la percepción de que el Pacto Histórico necesita una persona que ‘llame’ al ‘santismo’ y otros sectores políticos.

¿Encontró corrupción en el DPS tras la dirección de Laura Sarabia?

Luego de que expresara que en la mayor parte de las entidades del Estado estaban corroídas por la corrupción, Bolívar aseguró que encontró varias irregularidades cuando asumió como director del DPS, pero solo una del periodo de Laura Sarabia.

“Solo vi un acto y encontré un contrato para una firma para dispersar unos recursos. Carolina Hoyos (actual directora encargada del DPS) me dijo ‘jefe, no firme eso porque veo algo raro. esa empresa tiene 99 puntos, pero hay una con 100 puntos’”, comentó.

Añadió que pusieron en conocimiento a las autoridades sobre ese contrato para que inicien las investigaciones correspondientes.

¿Gustavo Bolívar hablará con el presidente Petro?

“Aspiro a hablar con él. Nosotros hemos sido amigos, es una relación que no terminará ahí. Uno no es leal en las buenas, sino siempre. A él le agradezco la oportunidad de un cargo tan importante”, aseveró.

Reviva la entrevista completa con Gustavo Bolívar aquí

