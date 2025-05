Artistas denuncian millonaria estafa de tienda de guitarras: estos son los casos

Muchos artistas y músicos sueñan con tener instrumentos que les ayude a cumplir sus sueños. Hoy, varios de ellos denuncian haber sido estafados por la tienda de instrumentos Alex Rare Guitars. Pidieron guitarras que oscilan entre los 3 y 10 millones de pesos y nunca llegaron. El dueño de esta tienda, Alejandro Loynaz no responde. Los canales de comunicación de la tienda fueron borrados, tanto como correos y redes sociales.

“Nosotros no sabemos nada del dueño. La comunicación a través de WhatsApp, al momento de la compra, era muy fluida pero cuando llegó el momento de realizar la entrega, los pedidos se retrasaron y simplemente el señor desapareció. Cerró todas las redes sociales, todos los canales de comunicación y solamente algunos compañeros, recibieron un correo electrónico hace 1 mes, pero no dieron ninguna solución”, dijo ante los micrófonos de la W Radio, Guillermo Giraldo uno de los afectados.

Entre las víctimas hay más de 25 personas esperando guitarras marcas Gibson que oscilan entre los USD 2,500 y USD 3,000. Según Sebastián Carvajal, otro de los afectados, son más de 154 millones de pesos que no aparecen.

“Yo ya había comprado allí otra guitarra hace algunos años. En ese momento me guie por varias referencias, pregunté a varias personas y me dieron una buena referencia y por eso, ahorita en marzo realicé otra compra por 9.300.000. Compré y el señor Alejandro desapareció, no volvió a responder. Ya van más de 20 personas con una suma de más o menos 154 millones de pesos”.

Sobre la operación de la empresa no hay más información; sin embargo, en una página su fundador asegura haber generado más de $1.000.000 USD en ventas digitales para negocios de e-commerce con más de 20.000 seguidores en redes sociales en Colombia, Panamá, México, Venezuela y República Dominicana.

“El 4 de febrero de 2025 mi esposo y yo realizamos una compra por $4.620.900 en la tienda online Alex Rare Guitars. Compramos una guitarra Fender y un estuche a través de un enlace de Mercado Pago, después de coordinar por WhatsApp. Inicialmente todo parecía normal, recibimos confirmación de la compra con fecha estimada de entrega el 7 de marzo. Ese día, el pedido figuraba “en aduanas” y desde entonces el vendedor dejó de responder. Solo conseguimos respuesta escribiéndole desde otro número el 12 de marzo, donde nos indicó que la guitarra estaba retenida por la DIAN. Después de eso, dejó de contestar definitivamente”, comentó al aire otra de las afectadas, Keren Armir.

Este medio trató de comunicarse con Alejandro Loynaz Mathison, pero no fue posible. Igualmente, el correo corporativo y los canales de comunicación de la empresa fueron deshabilitados.

