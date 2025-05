Así se cocina la votación de la consulta popular en el Senado: responden congresistas

Este martes 13 mayo iniciará en la plenaria del Senado la discusión de la consulta popular del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Los votos están muy ajustados, pero la balanza se inclina a favor del Gobierno Nacional. Hay mucha tensión por el alto costo del proceso de consulta y por los intereses político-electorales de los distintos sectores detrás de esa consulta.

Gloria Flórez, senadora del Pacto Histórico y presidenta de la Colombia Humana

La senadora pidió al Senado que se le permita consultar al pueblo sobre la reforma laboral. Y señaló que “recuperar el trabajo digno y seguro para los colombianos y colombianas es un reto que tenemos como Gobierno (...) pero sobre todo es lo que demanda del pueblo”.

Reconoció que las cuentas están apretadas en el Congreso, pero sostuvo que hay congresistas liberales, conservadores e incluso de Cambio Radical que podrían apoyar la consulta: “No es solo votar por Petro, es votar por el pueblo colombiano y sus derechos”.

Y agregó: “Nosotros tenemos unos salarios altísimos, pero estamos legislando en contra del pueblo y de sus derechos. Eso no puede seguir sucediendo”. Además, advirtió que, si la consulta no pasa, vendrá una oleada de movilización social: “El pueblo no se va a quedar tranquilo si le niegan el derecho constitucional a decidir por sus propios derechos”.

Alirio Barrera, senador del Centro Democrático

Desde la oposición, el senador Barrera negó que estén planeando maniobras para dilatar el debate: “Si no se hubiera querido llevar la discusión, no se hubiera citado”.

Y señaló que la reforma laboral, incluida en la consulta popular, no tiene sustento técnico ni aval fiscal. También cuestionó los altos costos de la consulta: “La Registraduría misma dice que puede subir de $700 mil millones”.

Sobre la posibilidad de revivir la reforma laboral vía apelación, explicó que, si se aprueba ese camino, “quedaría anulada cualquier consulta, porque no puede haber una apelación aprobada y una consulta aprobada al mismo tiempo”. Sin embargo, su partido votaría en contra de la apelación.

Ariel Ávila, senador de Alianza Verde

El senador verde anunció que votará a favor de la consulta, pero reconoció que el proceso es un hecho político que adelantará la campaña presidencial de 2026: “Esto beneficia principalmente al Pacto Histórico y al Centro Democrático. Los del medio somos los damnificados”.

También reconoció que el umbral para que la consulta sea válida es altísimo y que probablemente el Gobierno no lo logre: “Lograr 13.6 millones de votos lo veo casi imposible (...) Uribe en su mejor momento no logró ese umbral”.

Respecto a postergar la consulta hasta después de 2026, como propone su copartidaria Angélica Lozano, Ávila dijo: “Pensar que la consulta se va a hacer en más de un año no es realista (...) La realidad es que esto se va a mezclar con el calendario electoral y hay que aceptarlo”.