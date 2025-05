Consulta popular debe aprobarse con mayoría de los presentes: secretario de Senado aclara trámite

En la antesala de la votación de la consulta popular del Gobierno del presidente Gustavo Petro en la plenaria del Senado, el secretario general de esa corporación, Diego González, despejó varias dudas sobre el trámite en los micrófonos de La W. Los puntos clave a continuación:

¿Qué mayoría se necesita para aprobar la consulta?

“La Constitución y la ley no han establecido una mayoría diferente a la mayoría simple”, explicó González. “Quiere decir, que se necesitan la mitad más uno de los asistentes a la plenaria”. Es decir, si en la plenaria hay 60 senadores presentes, por ejemplo, bastará con 31 votos afirmativos para aprobar el concepto favorable a la consulta.

¿Qué pasa si algunos senadores no asisten?

González aclaró que la votación depende del número de congresistas presentes: “Estando el quórum para decidir, se cuenta la mitad más uno de los que estén presentes”. Así, si la oposición decide ausentarse, esto no detiene la votación siempre que haya quórum. Eso sí, entre menos presentes, el Gobierno necesitará mejores votos favorables.

¿La votación puede aplazarse y que no se aborde el miércoles?

Aunque el presidente del Senado ya fijó el cronograma, para que el debate sea este martes y votación sea el miércoles, sí existen mecanismos que podrían alterar esa programación. “Siempre hay posibilidades de que se pueda modificar o alterar, pero eso depende de que lo apruebe la plenaria del Senado, que es la máxima autoridad”, dijo González. Esto incluye, por ejemplo, la presentación de proposiciones o la creación de subcomisiones.

¿El Senado puede cambiar las preguntas de la consulta?

“No le es permitido al Senado entrar a revisar temas de constitucionalidad ni de forma de las preguntas”, dijo González. Y señaló que el Senado solo puede emitir concepto favorable o desfavorable sobre la viabilidad de la consulta, no modificar su contenido. “Puede decir, lógicamente, en su soberanía, su opinión, pero no en ningún momento sobre la viabilidad o no de las preguntas”.

Es de señalar que el quórum deliberatorio se alcanza con 28 senadores, y el decisorio con 54. “Esa asistencia se tiene que registrar en cada momento que se vote algo en la plenaria”, advirtió González.

