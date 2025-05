‘Guerra del papel’: Scribe vs. Carvajal por petición para poner arancel al papel

En medio de las distintas tensiones comerciales por cuenta de factores internacionales que libra el país, hoy se gesta una “guerra del papel”. Hace unos meses hablamos del cierre de la planta de Carvajal en Yumbo, Valle, por la presunta competencia desleal de China y Brasil.

Al respecto, Scribe aseguró que esta petición que hizo Carvajal pretende quedarse con todo el mercado del papel en Colombia a partir de sacar de la competencia al papel importado.

Silvio Castro, gerente general Scribe Colombia, Centro América y Cono Sur, afirmó en W Radio que el único productor de papel bond en Colombia es Carvajal, por lo cual ellos compran “papel de Brasil o de Asia para poder competir en el mercado colombiano porque pues Carvajal no nos vende papel a nosotros”.

En este sentido, agregó que “un arancel a un producto importado de Brasil o de Asia nos dejaría fuera del mercado contra un productor de papel bond en Colombia”, por lo cual no podrían competir con ellos.

Según el empresario, esto se traduciría en un incremento en los precios de los cuadernos en Colombia. Como ejemplo, señaló que el cuaderno que más se vende en Colombia es un cuaderno cosido de 100 hojas y hay tres diferentes precios, uno de 12.000 pesos podría tener un incremento de entre el 10% y el 50%.

De otro lado, Castro afirmó que “el problema de Carvajal no es el precio del papel (...) sino es un tema de materia prima”.

Por eso, señaló: “Yo compito con Carvajal en Colombia desde hace 30 años y nunca he tenido un precio de un cuaderno más barato que el cuaderno de ellos de hecho, a veces no puedo realmente hacerlo, ni en papel fotocopia, que importamos también nosotros, pues no tenemos un precio menor que el de ellos. Al contrario, estamos por lo menos 10 puntos por encima del precio que tiene hoy Carvajal en el país”.

Al respecto, desde Carvajal y aseguran que ellos en su planta de Yumbo sí producen cartulinas y también papel bond, y que con esta petición que están haciendo para adoptar medidas antidumping buscan que se elimine lo que ellos consideran una competencia desleal, que se viene generando desde Brasil por vender a precios bajos.